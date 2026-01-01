Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) обяви, че проучва Питър Манделсън, бивш посланик на Великобритания в САЩ и бивш член на Камарата на лордовете (горната камара на британския парламент). В същото време ОЛАФ уточни, че не може да даде повече подробности и че това не означава, че започва официално разследване, предаде Ройтерс.

Британското правителство постигна споразумение с полицията за рамка, съгласно която да бъдат публикувани документи, свързани с назначаването в края на 2024 г. на Манделсън за посланик в САЩ, съобщи Комисията по разузнаване и сигурност към Камарата на общините.

Политически трус: Бивш посланик подаде оставка заради връзки с Епстийн

Седемдесет и две годишният Манделсън бе освободен днес от ареста, след като в понеделник лондонската полиция го задържа по подозрение в неправомерно поведение по време на заемане на публична длъжност, след като бяха разкрити връзките му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Близките отношения на Манделсън с Епстийн са в центъра на политически скандал във Великобритания, който предизвика призиви за оставката на министър-председателя Киър Стармър.

Еврокомисар и бивш зам.-председател на ЕК отрича да се е срещал с Джефри Епстийн

В момента кабинетът на министрите получава материали за проверката и назначаването на Манделсън от различни правителствени ведомства и се очаква част от тях да бъдат публикувани във възможно най-скоро време, съобщи Комисията по разузнаване и сигурност.

Адвокатите на Манделсън засега не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.

Името на Илон Мъск се появи в документи, свързани с Джефри Епстийн

Имейли между Манделсън и Епстийн, публикувани в края на януари от Министерството на правосъдието на САЩ, показаха, че двамата са имало по-близки отношения, отколкото е било известно публично, и че британският политик е предавал поверителна информация на американския финансист, докато е заемал министерски пост в правителството на премиера Гордън Браун през 2009 г.