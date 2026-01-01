В петъчния преди обед в пленарната зала на парламента освен важни международни теми, имаше и неочаквано закачливо взаимодействие между двама депутати.

Докато обсъждаха Споразумението за партньорство между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г., се разигра неочакван „момент на радост“ между Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ и Стоян Таслаков от "Възраждане". В разгара на дебата за ратификацията на споразумението вниманието на пленарната зала беше привлечено не от законодателните аргументи, а от непринуденото петъчно взаимодействие между депутатите. Двамата се поздравиха с кратки закачливи реплики, на фона на избухналата в смях в зала, докато дискусията за международното партньорство продължаваше.

Всичко започна от реплика на председателя на Народното събрание. "Следващото изказване е на господин Таслаков. Заповядайте, имате думата, жалко, че госпожа Белобрадова я няма в залата. Тя винаги пита за вас", каза Рая Назарян.

"Това споразумение е една скрита Истанбулска конвенция. Ще учим на демокрация и права на човека хората в Африка, Самоа и Тихоокеанския басейн. Знаете ли кой е от Самоа? Дуейн Джонсън - Скалата, един здрав, як мъжага. Сега ЕС ще учи неговите братя как да си сменят пола. И не се шегувам. За каква демокрация става въпрос?", попита Таслаков.

В този момент в пленарната зала влезе депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова и Таслаков се обърна към нея с думите: „Госпожо Белобрадова, радвам се, че влязохте в залата, за да ме видите. Няма какво повече да добавя“.

От своя страна тя взе думата от трибуната:„Аз като разбрах, че времето на господин Таслаков е изтекло, си казах: Ще му дам на господин Таслаков още 3 минути, толкова време го чакам да излезе на трибуна, толкова време го моля. Всеки път питам: Къде е господин Таслаков. Къде е? Няма го и го няма... Най-накрая днес господин Таслаков намери време да се появи на трибуната. Давам ви още 3 минути да кажете още неща, защото не мога да ви се нарадвам, че сте тук“.

В дуплика Стоян Таслаков беше категоричен: „Госпожо Белобрадова, радвам се да ви видя така превъзбудена! За съжаление съм женен, обвързан съм сериозно! За ваше съжаление! Не за мое! Няма какво повече да добавя“.

Бившият правосъден министър Георги Георгиев обобщи ситуацията: „Очевидно е флиртуването между Таслаков и Белобрадова през парламентарната трибуна, но моля ви да се концентрираме. Тръгнахме от Самоа... и къде стигнахме?! Да се съсредоточим, отчитайки всичко, което се случва в душите на народните представители. Ако ще е позволено да се флиртува, да го правят всички“.