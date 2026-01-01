Гръцки православен свещеник от Солун е изправен пред съд заради обвинения, че е измамил членове на паството си с над 1,3 милиона евро дарения, които уж били предназначени да му помогнат да се издигне в църковната йерархия, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Седемдесетгодишният духовник, който служил в църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в града, е обвинен, че в периода 2018-2023 г. е искал парични дарения от енориашите си, които да му помогнат да се кандидатира за митрополит на Солун. Към настоящия момент обвиняемият е отстранен от длъжност и се намира в ареста до приключване на съдебния процес, който официално е започнал вчера.

Заедно с отстранения свещеник на съд са изправени и 63-годишен бивш свещеник и двама миряни.

Вчера един от членовете на паството на обвиняемия e свидетелствал в съда, че е дал на свещеника общо 200 000 евро, за да му помогне за кандидатурата, с убеждението, че отецът ще му върне парите, след като стане митрополит на Солун, отбелязва още „Катимерини“. Свидетелят също така е заявил пред съда, че му е било обещано ключово административно място в местната църква, ако обвиняемият бъде избран.

Църквата „Св. св. Кирил и Методий“ е разположена в северната част на Солун. Посветена на славянски просветители и равноапостоли Кирил и Методий, тя е един от по-новите, но изключително важни духовни центрове в съвременен Солун. Храмът служи като катедрален събор на Митрополията на Неаполис и Ставруполис, което подчертава неговата централна роля в църковния живот на региона.Строителството на църквата започва през втората половина на 20-ти век. Проектът за храма е дело на архитектите А. Закас и Д. Зикас, като строителните дейности започват през 1968 г. и завършват с тържественото освещаване на храма през 1985 г.