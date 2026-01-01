Областната дирекция на МВР-Разград получи три чисто нови автомобила от марката „Волво”. Те са предназначени за патрулно-постова дейност и с тях ще бъдат обезпечени служителите от Районните управления в ежедневната си работа.

Автомобилите „Волво ХС60” са закупени след проведена обществена поръчка на централно ниво и са целеви за нуждите на полицията.

ОДМВР-Разград

Произведени са през 2025 година, с двигател „плъгин хибрид“ и са изключително мощни. Снабдени са с лайтбар и допълнително оборудване, необходимо за работата на патрулните екипи. Маркирани са с герба и отличителните знаци на Министерство на вътрешните работи.

Целта е да бъде осъвременен автопаркът в изпълнение на проект, финансиран от Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Предстои още два такива автомобила да получи ОДМВР-Разград. Те ще бъдат разпределени за четирите Районни управления – Разград, Кубрат, Исперих и Лозница.