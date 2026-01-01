Сигнал за трудова злополука е подаден около 23:40 ч. на 10 юни. В производствен участък на завод в град Исперих, след повреда на поточна линия, е пострадал 24-годишен работник от града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Млад мъж загина при трудова злополука в Исперих

Младият мъж е получил порезна рана на ръката и е транспортиран в болница. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

Работник пострада при трудова злополука в Разград

За случая е уведомена Инспекцията по труда. Извършва се проверка по чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс.