На 10 юни 2026 г. в РУ–Гоце Делчев е получено съобщение от ФСМП–Гоце Делчев за постъпило за преглед лице, пострадало при пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

19-годишен младеж загина при тежка катастрофа край гоцеделчевското село Борово

При извършената проверка е установено, че около 22:50 часа същата вечер в с. Мосомище 19-годишен младеж от Гоце Делчев е управлявал индивидуално електрическо превозно средство с несъобразена скорост. В резултат на това е паднал на пътното платно и е получил охлузвания в областта на гърба.

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На водача е извършена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.