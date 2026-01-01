Момче на 15 години пострада при пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и индивидуално електрическо превозно средство.

По първоначална информация на 11 май 2026 г. около 17:20 ч. в Стара Загора, на ул. „Армейска“, е настъпило пътнотранспортно произшествие между лек автомобил „Опел“, управляван от 55-годишен мъж, и индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 15-годишно момче. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

При инцидента е пострадал водачът на електрическото превозно средство. На място му е оказана медицинска помощ от екип на ЦСМП, след което е освободен за домашно лечение.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен.

В сектор „Пътна полиция“ му е съставен акт за установено административно нарушение, както и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадал.