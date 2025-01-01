16-годишно момиче беше ударено от лек автомобил на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 7 август, минути след полунощ на кръстовището на бул. "Цар Симеон Велики" с бул. "Св. Патриарх Евтимий" е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация същото е между БМВ, управлявано от 24-годишен мъж, и 16-годишна пешеходка, която била на пешеходна пътека.

Пострадала е пешеходката, на която е оказана медицинска помощ и е освободена. Водачът и пешеходката са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

В сектор "Пътна полиция" са издадени акт за установено административно нарушение и констативен протокол.