Актьорът Джордж Клуни отвърна на американския президент Доналд Тръмп, след като той се подигра на решението на Франция да предостави френско гражданство на актьора и семейството му, пише „Гардиън“.

Клуни, съпругата му Амал Аламудин и двете им деца станаха френски граждани по-рано този месец, след като години наред живеят в имот в Южна Франция. Клуни похвали френските закони за защита на личния живот и възможността да отгледа децата си извън Холивуд.

Тръмп, критик на имиграцията, написа в социалната мрежа Truth Social, че Франция е добре дошла за семейство Клуни, добавяйки, че Клуни „по този начин получи повече публичност за политиката, отколкото за своите малко на брой и напълно посредствени филми“.

„Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември“, заяви в отговор Клуни пред „Холивуд рипъртър“, визирайки предстоящите междинни избори в САЩ.

Натурализацията на семейство Клуни дойде в момент, в който Франция затяга правилата за гражданство от 1 януари, въвеждайки езикови и граждански изпити. Някои официални лица забелязаха двоен стандарт, тъй като Клуни говори слабо френски, въпреки че е изучавал езика. Амал Клуни, адвокат по правата на човека, говори свободно френски.

Семейството живее в имението Канадел в град Брньол, в Прованс, което Клуни нарича мястото, където са „най-щастливи“. Френските министерства на вътрешните работи и външните работи защитиха решението, позовавайки се на приноса на семейство Клуни към културния престиж и международното влияние на Франция.

Приблизително 48 800 души са придобили френско гражданство с указ през 2024 г. Клуни не е единственият, който иска френско гражданство; режисьорът Джим Джармуш наскоро обяви, че кандидатства по подобни причини.