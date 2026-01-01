Българският футбол осиротя след кончината на Димитър Пенев, а в социалните мрежи заваляха жалейки.

Легендата на европейския футбол - Христо Стоичков, написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор. Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те постигат и незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ.

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен", написа Стоичков в социалните мрежи в минутите след анонса на трагичната новина.

Отиде си Димитър Пенев – една от най-значимите фигури в българския футбол

Бившият капитан на националния отбор на България – Стилиян Петров, разказа за моментите под ръководството на Стратега от Мировяне и как той се е превърнал в „солидната опора зад невероятното пътуване на много“ от футболистите.

„Почивай в мир, тренер!

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол“, написа Стенли в социалните мрежи.

Ръководството на ЦСКА припомни успехите на една от най-големите си легенди.

"Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима. Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.

Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!

Роден на 12 юли 1945 година в Мировяне, Димитър Пенев започва футболната си кариера в скромни условия, но с ясно изразен талант и непреклонен дух. Бързо намира пътя към ЦСКА, където оставя ярка следа като защитник — борбен, безкомпромисен, лидер на терена.

Постиженията му със славния червен екип са изписани със златни букви във футболната история. Носи на гърдите си емблемата със звездата цели 14 сезона – между 1963 и 1977 г. Печели 7 пъти шампионската титла и 5 пъти националната купа на България. Записва впечатляващите 364 мача и 25 гола в „А“ група, а на международната сцена достига до легендарните полуфинали за КЕШ срещу митичния Интер на Хеленио Херера през 1967 г.

Провъзгласен е за Футболист №1 на България през 1967 и 1971 г. Заслужил майстор на спорта и носител на орден „Стара планина“. Почетен гражданин на София.

С екипа на националния отбор името му блести също толкова ярко - записва участие на световните първенства през 1966, 1970 и 1974 г.

Легендата за славния футболист Димитър Пенев намира логичното си продължение в нова футболна приказка – тази на великия стратег край тъчлинията.

В ролята си на помощник на Аспарух Никодимов е част от европейските походи на ЦСКА в началото на 80-те, когато „червените“ елиминират действащите носители на КЕШ Нотингам и Ливърпул и достигат до полуфинал срещу могъщия Байерн.

През 1985 г. вече е старши-треньор на ЦСКА и продължава да носи трофей след трофей в клубната витрина – 3 шампионски титли, 3 купи на Съветската армия, 3 купи на България и Суперкупа на България, гарнирани с нова международна слава – полуфинал за КНК през 1989 г. срещу Барса на Йохан Кройф.

Безкраен низ от триумфи, но това не е всичко: уникалният му треньорски инстикт дава път на ново велико поколение, водено от триото „Стоичков-Пенев-Костадинов“, което впоследствие ще изведе България до най-високите футболни върхове в историята й.

Начело с ненадминатия футболен Стратег, националният отбор смайва света през 1994 г., достигайки до медалите на Световното първенство в САЩ, след като елиминира действащия първенец на планетата Германия. Две години по-късно под ръководството на Пенев „трикольорите“ стигат за първи път и до финалите на Европейското първенство.

Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Носител на десетки отличия за заслуги.

На 12 юли 2025 г. Димитър Пенев отбеляза 80-годишния си юбилей. На този ден за пореден път се убедихме в неговата доброта, човечност и вяра в бъдещето – усмихваше се бащински и поздравяваше всички. Не спираше да ни дарява с щастие.

Така ще го запомним – с вечната му усмивка, с топлия поглед и добрата дума.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим!

Димитър Пенев, завинаги един от нас!

ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата „червена“ общност и на футболна България", написаха от ЦСКА на официалния си сайт.

Националният вратар Димитър Евтимов си спомни за легендарния Пенев с разказ за моментите след незабравимата победа над Базел през 2020 г., когато ЦСКА за последен път се класира за групите на Лига Европа.

„Един мил спомен от хотела в Базел след класирането ни за Лига Европа. Разговори и истории с чичо Митко до зори. Човек който излъчваше чистота и доброта. Всяка седмица ни носеше баница на Панчарево , както той казваше “да почерпя момчетата”.

Ще липсваш не само на червена България, а на цял един народ. Почивай в мир, чичо Митко“, написа Евтимов в социалните мрежи и публикува снимка от незабравимия момент.

Организираните фенове на ЦСКА се простиха по емоционален начин с легендарния Димитър Пенев. Запалянковците са на мнение, че именно Стратегът е бил „най-червеният армейски пламък“ и сега за огромно съжаление той е угаснал завинаги.

„Нищо не може да те подготви за такъв момент. Думите бледнеят, умът се рее, а сърцето скърби неутешимо. Една неделима част от ЦСКА вече я няма, защото най-червеният армейски пламък угасна завинаги. Отиде си най-великият от нас. Най-чистото армейско сърце. Наричаха го Стратега. Казваха му господин Пенев. Други го знаеха като Пената. Какво е общото между всички тях? Никой никога не каза лоша дума за него. Всички ние обаче винаги ще помним Чичо Митко. Легенда на терена, легенда на скамейката, легенда в живота. Ще пазим светлия спомен за него в умовете и сърцата ни. До последен дъх и с цялото сърце“, написаха организираните фенове на ЦСКА в социалните мрежи.

Ръководството на Левски поднесе съболезнования към семейството и близките на Димитър Пенев, към ЦСКА и цялата футболна общност след новината в събота, че легендата си е отишъл от този свят.

"ПФК „Левски“ изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК „ЦСКА“ и цялата футболна общност. Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – както като футболист, така и като треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място на Световното първенство в САЩ. Двукратен носител на приза „Футболист №1 на България“, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година е обявен и за „Треньор №1 на България за ХХ век“. Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му“, написаха от Левски в социалните мрежи.

Кметът на София Васил Терзиев написа: "С дълбока скръб научих за кончината на Димитър Пенев – една от най-големите легенди в историята на българския футбол и Почетен гражданин на София.

Димитър Пенев беше не само изключителен футболист и треньор, но и символ на професионализъм, характер и национална гордост. Като треньор той изведе българския национален отбор до най-големия успех в историята ни – четвъртото място на Световното първенство през 1994 година, момент, който обедини цяла България и остава завинаги в националната ни памет.

С приноса си към спорта и с неповторимия си човешки стил той вдъхнови поколения български футболисти и фенове. Неговите крилати фрази ще останат завинаги с нас – като част от българския футболен фолклор и от общата ни памет.

София и България губят една истинска легенда.

Изказвам искрени съболезнования на семейството, близките му и на цялата спортна общност.

Поклон пред паметта му."