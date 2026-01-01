Любослав Пенев, който продължава да се бори с онкологично заболяване в германска клиника, се прости със своя чичо Димитър.

Стратега от Мировяне почина днес на 80-годишна възраст.

Отиде си Димитър Пенев – една от най-значимите фигури в българския футбол

"Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път. Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг", написа в социалните мрежи футболистът и допълни: "За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си."

"В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест. Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир, ЧИЧО", допълни Любослав Пенев с огромна тъга.