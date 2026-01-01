Отиде си легендарният треньор Димитър Пенев. Пената е издъхнал на 3 януари преди обяд, съобщи Gong.bg.

Роден на 12 юли 1945 г., Стратегът от Мировяне винаги ще заема специално място в историята на българския футбол. Под негово ръководство националният отбор постигна най-значимия си успех – легендарното четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 година и спечелените бронзови медали. Той изведе България и на Европейското първенство в Англия през 1996 година, затвърждавайки статута си на една от най-влиятелните фигури в родния футбол.

Отличието треньор №1 на 20-и век на България обобщава мащаба на наследството му и мястото му сред най-големите имена в спорта у нас.

Клубната легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София, има общо 364 мача и 25 гола в А група. По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист №1 на България, а с националния ни отбор участва на три световни първенства. Като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА печели общо 12 трофея.

До последните си дни той оставаше неразривно свързан с любимия си ЦСКА, като следеше с особен интерес и развитието на проекта за новия стадион „Българска армия“.