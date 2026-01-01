Помагането на околните само по няколко часа седмично може да забави загубата на памет и да намали риска от деменция, показва ново мащабно проучване на американски учени, цитирано от "Мейл онлайн".

Изследователите установили, че дори обикновени прояви на доброта – от организиран доброволен труд до оказване на помощ на съседи или приятели, могат да забавят спада на когнитивните способности с до 20%.

Учени от Университета на Тексас в Остин са проследили над 30 000 американци на възраст над 51 години в продължение на две десетилетия, като са проверявали паметта и мисленето им чрез редовни телефонни интервюта.

Участниците са изпълнявали три задачи, които измерват мигновената и работната им памет, както и скоростта на мисленето им, като по-високите резултати означават по-добро мозъчно здраве.

Колоезденето може да намали риска от деменция

След това изследователите проучили два типа поведение – официално полагане на доброволен труд като благотворителност или обществена работа и неформална помощ без заплащане - подкрепа за приятели, съседи или роднини, с които участниците не живеят.

При тези, които са помагали на другите и по двата начина, има от 15 до 20% по-бавно намаляване на когнитивните способности, отколкото при тези, които не са помагали.

Най-голямата полза била при хората, които отделяли за тази дейност от два до четири часа на седмица.

„Всекидневните актове на подкрепа – дали са организирани или лични, могат да имат продължително въздействие“, казва ръководителят на проучването - доктор Сае Хуан Хан, доцент по хуманитарно развитие и семейни науки в университета.

„Порази ме фактът, че когнитивните ползи от това да помагаме на другите не са само краткосрочни. Те се натрупват с течение на времето и ползите са видни и при официалната доброволческа дейност, и при неформалната помощ“, обобщава д-р Сае.