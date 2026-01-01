Кметът на Бургас Димитър Николов заяви с пост във Фейсбук, че очаква ръководството на общинския превозвач „Бургасбус“ да коригира цената на билета в евро в полза на гражданите. По думите му общината е осигурила необходимата подкрепа за развитието на дружеството, като основното изискване остава спазването на нормативната уредба.

Националната агенция по приходите (НАП) е установила икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирмата, обезпечаваща линиите на градския транспорт в Бургас. Нарушението е констатирано по време на проверка за спазване на Закона за въвеждане на еврото. В автобус инспектор е закупил билет в брой на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30 декември 2025 г. е била 1,50 лева, или 0,77 евро. Според НАП е налице необосновано увеличение на цената с 4 на сто.

НАП установи необоснован ръст на цената на билета за градски транспорт в Бургас

В края на септември тази година общинските съветници в Бургас одобриха промяна в цената на хартиения билет за пътуване в градския транспорт, която да влезе в сила от 1 януари 2026 г. Сред основните мотиви за корекцията бяха нарастващите разходи по поддръжката на остаряващия автопарк, повишените цени на горивата и електроенергията, както и значителният ръст на минималната работна заплата от последната актуализация на цените на билетчетата през 2017 г. досега.

По време на заседанието на съветниците беше посочено, че допълнителен финансов натиск върху системата се очаква и във връзка с внедряването на нова система за безконтактно плащане с банкови карти, която ще изисква съществени инвестиции в оборудване и технологии на борда на автобусите от градския транспорт.

„Не мисля, че има основание за вдигане на цената с 6 стотинки. Вие посочвате в мотивите си, че има увеличени разходи за поддръжка на автобусите, увеличение на цените на горивата и електроенергията, както и увеличение на минималната работна заплата. Защо го предлагате сега, а не през 2022 г., когато цените на горивата бяха най-високи. Към момента вдигането на цената не следва да стои на дневен ред“, коментира по време на заседанието през септември общинският съветник Иван Иванов.

Колегата му Георги Манев посочи: „Това е търговско дружество. Не е първостепенен разпоредител. Всяко дружество трябва да работи за печалба. Това не е само социална политика или даване на добри резултати. Благодарение на добрата работа и управление предприятието печели добре, защо да не дадем съгласие за това увеличение“. В отговор към Манев Иванов каза, че „това изглежда като желание за закръгляне на цената в евро“.

„Предлагам, вместо да увеличаваме билета, да го направим 1,45 лева или 0,75 евро“, добави Иванов.

Председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев добави, че според предложението на управителя на „Бургасбус“ Петко Драгнев всички карти за ученици, студенти и пенсионери запазват стойността си. „Единствено покачване се иска за еднократния билет и то при ясно изразени аргументи. Не ви прави чест да атакувате това предложение“, каза той. Докладната беше приета с 42 гласа „за“. Против предложението за актуализиране на цената на еднократния билет за пътуване гласуваха само четирима общински съветници, а трима гласуваха с „въздържал се“.