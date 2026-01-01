Увеличава се броят на децата, родени в Австрия без австрийско гражданство, като според данни за 2024 г. те са 40 процента, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ, позовавайки се на Статистическата служба на страната.

Преди 20 години около 20 процента от новородените не са били австрийски граждани, а през годините този дял нараства до 40,5 процента. В някои столични райони над 50 процента от новородените деца нямат австрийско гражданство.

Данните на Статистическата служба на Австрия са публикувани в издание на федералното правителство.

Въпреки че съществува възможност за натурализация, това става доста след раждането и е свързано с редица бюрократични пречки, отбелязва изследователката в областта на миграцията от Икономическия университет във Виена Юдит Коленбергер.

"Това обаче означава, че за много дълго време не съществува форма на политическа принадлежност, защото гражданството е свързано с активното и пасивното избирателно право“, посочва тя.

Коленбергер предлага децата на родители без австрийско гражданство, "които продължително пребивават законно в Австрия, работят и плащат данъци“, да стават австрийци с раждането си.

Федералното правителство, което отговаря за правото на гражданство, отхвърля подобна промяна в регламента. Градските власти също не желаят фундаментална промяна в това отношение, отбелязва ОРФ.