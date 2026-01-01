Самоувереността е положително качество, но самонадеяността е опасна – особено в политиката. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю за журналиста Явор Дачков, публикувано в YouTube и проведено в централата на партията.

По думите му не протестите са свалили правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да поемат отговорност. Борисов посочи, че прекомерната самонадеяност в управлението, включително и от страна на лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, е довела до решението на ГЕРБ да напусне управляващото мнозинство. „И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство“, подчерта той и добави, че ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще го направят вместо тях.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че за 11-те месеца участие във властта партията му не е допуснала грешки. По думите му оставката е била логична стъпка, тъй като решенията са се вземали без диалог и баланс. Той отхвърли твърденията, че Пеевски управлява държавата или че зад отношенията им стои задкулисие, като подчерта, че те са продиктувани единствено от „аритметиката на властта и конкретната ситуация“. Според Борисов лидерът на ДПС-НН не е под американска санкция, а политическият му възход е следствие от действията на ПП–ДБ, които са се отдръпнали от ГЕРБ.

Борисов: Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата

Борисов отдели значително внимание на икономическото състояние на страната, като заяви, че България никога не е била по-богата. По думите му за последните 20 години икономиката е нараснала над четири пъти, а брутният вътрешен продукт се е увеличил от 27 млрд. евро до над 113 млрд. евро. Той подчерта, че страната вече не е най-бедната в Европейския съюз и по покупателна способност изпреварва Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Реалният стандарт на живот според него ясно личи по пълните курорти, високата заетост и активното потребление, като „българинът се интересува дали портфейлът му е по-дебел“.

В контекста на обществените настроения Борисов заяви, че колкото по-добър е битът на хората, толкова по-малка е вероятността от масови протести, като подчерта, че грешки е имало, но не по вина на ГЕРБ. Той посочи като свой личен принос липсата на нелегална миграция и подчерта, че България е успяла да запази енергийната си сигурност и въглищната си индустрия, без да понесе щети от Зелената сделка.

Радев: Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в ЕС - място, което ни се полага

Лидерът на ГЕРБ коментира и евентуалното навлизане на държавния глава Румен Радев в активната политика, като заяви, че това ще го принуди да носи отговорност за реални решения, а не да говори от комфорта на президентската институция. По отношение на външната политика Борисов подчерта, че Европейският съюз не е потъващ кораб въпреки кризите и войната в Украйна, а Съединените щати остават стратегически партньор на Европа. Той бе категоричен, че Украйна е нападната държава и че става въпрос за агресия срещу суверенна страна, като добави, че още в началото е било ясно, че не бива да се подценяват нито руската армия, нито характерът на руския държавен глава Владимир Путин.

Борисов изтъкна като ключови постижения на управлението на ГЕРБ влизането на България в еврозоната и Шенген, отпадането на мониторинговия механизъм, стабилността на банковата система и натрупването на значителен фискален резерв. По думите му това са резултати от опит и последователна политика, а не от лозунги. Той подчерта, че българите помнят както кризите и фалитите от миналото, така и стабилността, постигната през последните години.