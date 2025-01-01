Хиляди излязоха на протест с искане за оставка на правителството в Триъгълника на властта в София. Антиправителствени протести се проведоха не само в София, но и в редица градове из страната, където гражданите изразиха недоволството си от управлението и настояха за оставка на правителството.

Пореден протест срещу управляващите в София: Хиляди излязоха с искания за оставка (НА ЖИВО/СНИМКИ)

Варна

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града. Протестът е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Към демонстрацията се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“. Шествието за кратко блокира участък от бул. „Цар Освободител“. Спряно бе и движението по част от бул. „Цар Борис I“. С плакати и скандирания протестиращите стигнаха до пл. „Независимост“.

БГНЕС

Бургас

Граждани се събраха пред сградата на Община Бургас с искане за оставката на правителството. Протестът, който е под наслов: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“, е организиран от местните структури на “Продължаваме промяната”, “Да, България”, "Демократи за силна България" и Гражданско движение “Бургазлии”. На място имаше засилено полицейско присъствие.

Протести срещу властта: Десетки хиляди се събраха по площадите в страната (ГАЛЕРИЯ)

Хората издигнаха плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” и скандираха “Оставка”. За протеста на пл. “Атанас Сириков” бе обособена и сцена. На голям екран излъчваха клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София.

Пазарджик

Недоволни от политиките на правителството граждани се събраха на пешеходната зона в Пазарджик, в непосредствена близост до сградата на Общината. Събитието е организирано във Фейсбук от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и е обявено като мирен граждански протест.

Вълната на общественото недоволство вече не е локална, не е спорадична, не е символична. Това е национален зов за справедливост, честност и държава, която не служи на себе си, а на народа си. И ще го направи под един общ призив: Оставка на правителството, пишат организаторите. Пазарджик показа сила. Днес трябва да покаже характер. Да заявим цивилизовано, мирно и категорично, че гражданите няма да позволят произвол, непрозрачност и безотговорност. Това не е партиен протест - това е гласът на хората, допълниха те.

Присъстващи издигнаха плакати с различни послания, сред които "Оставка" и "Стига!".

Русе

Протестът с искания за оставка на правителството, който започна пред сградата на Съдебната палата в Русе, прерасна в шествие.

Сред плакатите, които държаха присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

Организаторите заявиха, че ще протестират всеки ден до оставката на правителството.

Ямбол

Жители на Ямбол се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862". На мястото имаше полицейско присъствие. Протестът премина спокойно, без напрежение и провокации.

БТА

Протестиращите преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града, по улиците "Георги Раковски" и "Търговска". Протестът е заявен от местната структура на партия "Продължаваме промяната". Още в началото представители на организаторите призоваха за мирна демонстрация и подчертаха, че протестът е граждански, а не партиен.

Силистра

Протест имаше и на централния площад „Свобода“ в Силистра. От общинската администрация съобщиха, че проявата е заявена официално в общината от местни граждани. По-късно към нея се присъединиха активисти на политическите партии „Възраждане“, „Величие“ и „Меч“. Присъстващите на протеста носиха български знамена, а на площада звучаха патриотични песни.

Пловдив

Организаторите на гражданския протест в Пловдив обявиха неговия край в пространството пред Международния панаир в града. Към този час няма регистрирани противообществени прояви, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Движението в центъра е възстановено.

Множеството протестиращи, които поискаха оставката на правителството, преминаха в шествие от пл. „Съединение“, през бул. “Шести септември“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и моста над р. Марица. По думите на един от организаторите на протеста - Калоян Калинин, повече от 30 000 души са присъствали на проявата.

БГНЕС

Към протеста на гражданите с надслов "Пловдив заедно за оставка" се присъединиха хора, които се представиха, че са от движение "Гласът на без гласните". Те обаче бяха освиркани от хората.

БГНЕС

Недоволни граждани издигнаха плакати с надписи "Всички етноси са обединени срещу Пеевски и Борисов", "Искаме бъдеще в България", "Мафията вън", "Оставка" и изпълниха площадното пространство и бул. "Шести септември". Движението на моторни превозни средства по него в отсечката от бул. "Руски" до бул. "Цар Борис III Обединител" бе преустановено.

БТА

БТА

Видин

Граждани се събраха на централния площад „Бдинци“ във Видин с искания за оставка на правителството. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“. Демонстрацията започна с българска музика. Хората развяваха български знамена, издигнаха плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни" и скандират "Оставка", "Всички вън". Протестът се охраняваше от полицията.

БТА

Монтана

Протестиращите в Монтана направиха шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това се върнаха обратно на площада. Те настояват за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

Шествието премина покрай офиса на ГЕРБ, който беше охраняван от полицията. Протестиращите скандираха „Оставка“, „Бъдеще за децата ни“, „Оставка, съд, затвор“, „Няма да спрем до оставката“, „Мафията вън“, „Искаме справедливост“.

Полицията охраняваше протеста и спираше движението по улиците, по които преминаваше шествието. По данни на офицер от охраната на протеста на площада е имало около 500-600 души, а в шествието са се включили повече.

Добрич

Добричлии се събраха пред общината в града, за да протестират срещу правителството. Протестът е организиран от местната структура на "Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в цялата страна.

Гражданите изпълниха пространството в пешеходната зона и носят плакати "Искаме прасета на райета", "Не храни прасето с твоите пари", "Оставка" и др. Всеки може да вземе думата и да се изкаже от трибуната. Неназовани оратори посочиха, че са се събрали с искане за оставка на правителството, след което присъстващите хора реагираха одобрително с ръкопляскане и скандираха "Оставка".

Протестът премина под засилено полицейско присъствие. Откроиха се и симпатизанти на партия "Възраждане", които носиха плакати и против въвеждането на еврото в България.

Шумен

Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството на протест, организиран в социалните мрежи.

Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен", "Кой не скача е дебел". Протестиращите носят и национални флагове, както и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".

Протестиращите по-късно тръгнаха на шествие от сградата на Община Шумен към площад „Кристал“, до сградата на областната администрация, като шестващите хора запълниха изцяло централния шуменски булевард „Славянски“. По-късно се насочиха и към Руски паметник в града. След което част от протестиращите отново отидоха пред сградата на областната администрация.

БТА

Сливен

Антиправителствен протест се проведе в Сливен тази вечер. Според организаторите между 3 и 4 хиляди души са поискали оставката на кабинета Желязков и излизането от политиката на лидерите на ДПС Ново начало и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов, предаде БГНЕС. Хората настояваха оставката им да стане факт преди нова година. Към протеста се присъединиха и медицинските сестри, които по-рано днес също протестираха за вдигане на заплатите им и достойно заплащане.

Сред протестиращите преобладаваха младите хора, които настояваха за незабавна промяна на управлението на страната. След като изслуша химна и речите на част от присъстващите, хората поеха на мирно шествие към местните централи на ДПС Ново начало и ГЕРБ, но до напрежение не се стигна и протестът завърши отново пред общината.

Търговище

Граждани на Търговище изразиха недоволството си срещу правителството. Протестът в центъра на града продължи малко над час. В общинската администрация заявка за протест не бе подадена предварително. Организацията за демонстрацията се случи чрез социалните мрежи. Демонстрацията премина спокойно и без напрежение. Нямаше спречквания или нарушаване на обществения ред.

Събралите се на централния площад „Свобода“ скандираха „Оставка”, „Мафията вън” и „Всеки ден ще е така до победата“. Хора пяха националния химн, имаше и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“. Издигнати бяха плакати, на които се четеше: „Няма да стане по този начин: От Gen Z с любов”. Присъстващите светнаха с включени фенерчета от мобилните си телефони.

Кърджали

Протестът срещу правителството, който се проведе в Кърджали тази вечер, започна пред сградата на общинска администрация и след изказвания на организаторите, премина в шествие, което се спря на две локации – пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“ и този на ГЕРБ. Искането за провеждането му бе от името на „Продължаваме промяната - Демократична България“ и бе депозирано от Радослав Милев от „Демократи за Силна България“.

„Това събитие тук не е политически митинг на една или друга партия. Това е политическо събитие, което иска оставката на това продажно правителство. Затова ние сме тук и искаме да ви кажем в прав текст: Не ви понасяме. Крайно време е Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезнат от управлението на държавата. Това е наша цел от толкова години. И не да изчезнат от управлението и да се намести някой друг на тяхно място. Целта е да няма повече такава олигархия в България, която да управлява държавата ни", каза по време на изказванията Радослав Милев.

Протестиращите издигнаха лозунги, на които пишеше: „Няма да позволим да ни излъжат!“, „Нека главното Д са децата ни!“, „Оставка мършляци“. Те скандираха „Оставка“ и пееха разпространявани в социалните мрежи тематични от протестите в страната песни. Събралите се пред Общината изпълниха алеята от самия вход на администрацията до коледната елха.

Сред изказалите се бяха и граждани, пожелали да вземат думата. А след близо час скандиране протестът премина в шествие. Пред двете партийни централи – на „ДПС – Ново начало“ и на ГЕРБ протестиращите отново скандираха, пяха и подскачаха. През цялото време на протестните действия полицаи се грижеха за опазване на обществения ред.

Петрич

Протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация в Петрич, за да изразят недоволството си от работата на правителството и да поискат неговата оставка. Протестът започна малко след 18:00 часа. От общинската администрация потвърдиха, че е подадено уведомление за провеждане на мирен протест. Събралите се граждани носеха плакати с лозунг: "Не крадете нашето бъдеще", с искания за промяна в управлението и настояване за по-голяма прозрачност в държавните политики.

БТА

Велико Търново

Протестът във Велико Търново започна в 18:00 часа пред сградата на общинската администрация при засилено полицейско присъствие. В рамките на два часа беше затворена за движение на автомобили главната улица на града, където се събраха хора от различни възрасти, социални прослойки и с различни политически убеждения. Призивите на гражданите, които излязоха на импровизираната сцена бяха за оставка на правителството, както и за решаване на проблемите във всяка една сфера от обществения живот.

Граждани, представители на сдружения, млади майки, студенти и работещи хора заявиха своите искания към властта, определяйки я, като неспособна да се справи с проблемите на обществото и настояха тя да си подаде оставката и да бъде сменена. Говорещите подчертаха, че на следващите избори трябва да се гласува активно, но с мисъл за бъдещето. Протестът завърши с изпълнение на българския химн и развяване на българските знамена. Провокации нямаше.

Троян

Граждани се събраха на протест срещу правителството за първи път в Троян. Протестът беше организиран от жителките на града Елица Досева и Петя Велчевска в социалните мрежи. Проявата премина под надслов „Троян не спи! Искаме нормална държава! Оставка!“. Организаторите декларираха, че не са членове на никоя политическа партия и всеки може да се присъедини към протеста и да изрази гражданската си позиция. Протестът в Троян премина без изказвания на говорители. Протестът продължи около час и половина, като премина спокойно, без да се наложи намеса от страна на полицията, която охраняваше събитието.

БТА

Стара Загора

Множество граждани се събраха тази вечер пред сградата на Областната управа в Стара Загора с искане за оставката на правителството. Протестът се проведе на това място, тъй като пространството пред сградата на Общината е заето от кулинарно шоу и проявата беше изместена. Протестиращите заявиха, че искат да живеят в нормална държава и настояха правителството незабавно да подаде оставка.

Благоевград

Стотици благоевградчани се събраха тази вечер на площад „Георги Измирлиев“, те настояха за оставката на правителството. Демонстрацията е на площадното пространство пред зала „22 септември“ в областния център. Организатори на протеста са студенти от града. Към тях се присъединиха много жители на града и района. Протестът започна с кадри от събития, предхождащи първия протест в началото на месеца.

Разград

Да защитим свободата, справедливостта и почтеността, да отвоюваме държавата от мафията, призоваха протестиращи в Разград. Протестът срещу модела на управление на България беше организиран от местната структура на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. Проявата бе част от националните протестни действия в страната.

Участниците развяха български флагове. Недоволните носеха и плакати с надписи „Оставка“, „Чистота е здраве. Изхвърлете боклука“, „Народа каза стига. Възмездие пристига“, „Кой печели, ако не гласуваш“. „Оставка“, „България“, „Спрете корупцията“ скандираха присъстващите на протеста. Пееха се и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“. Пред множеството говориха много млади хора, дошли с децата си.

Два часа продължиха изказванията на хората, дошли на протеста. Те бяха свързани с искане "за премахване на корупционния модел на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по който се управлява и функционира държавата", защита демократичното бъдеще на страната ни и др.

Гоце Делчев

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест пред паметника в центъра на града. Събитието беше организирано чрез социалните мрежи, а от Община Гоце Делчев потвърдиха, че за провеждането му е подадено заявление по установения ред. Протестът премина спокойно и без нарушения на обществения ред.

Участниците изразиха недоволството си от политическата ситуация в страната и скандираха „Оставка“. Протестиращите се включваха в открит диалог, като един след друг заставаха пред предоставения микрофон, за да изложат позициите си. Част от присъстващите носеха плакати с послания, сред които „Не сте ни партии, силата сме ние“ и „Ти му викаш: спри да крадеш, то ти вика: не на омразата“. Развяваха се български знамена.

На място имаше полицейско присъствие, което следеше за нормалното протичане на събитието. Протестът в Гоце Делчев приключи при спокойно настроение, като хората изразиха готовност за последващи граждански инициативи.

БТА

Казанлък

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството, който продължи над два часа. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

На протеста бяха отправени призиви за незабавна оставка на кабинета „Желязков", за оставката на Бойко Борисов и Делян Пеевски, срещу служителите на МВР, срещу ДПС. Протестиращите скандираха „Мафията вън" и „Довиждане". призиви

Те носеха плакати: „Просто искаме нормална държава", „Мразим ви безплатно", „Страхливци", „България е наша", „Мутри вън", „Българи юнаци" и други.

Към края на демонстрацията на централния площад част от протестиращите тръгнаха на импровизирано шествие и спряха за около 10 минути движението на булевард „Кн. Ал. Батенберг“, след което продължиха и стигнаха до сградата на местната администрация. По време на демонстрацията отново се чуха скандирания за оставка и за излизане на „мафията“ от управлението на държавата. Организаторите ги призоваха да се оттеглят и да се върнат на централния площад. Шествието беше охранявано от органите на реда.

Сандански

Два паралелни протеста с искане за оставката на правителството се състояха в Сандански. Протестът, който беше организиран от общинската структура на политическа партия „Продължаваме промяната“ с председател Димитрина Хаджиева-Недина започна малко след 18:00 часа на площад „България". От общинската администрация казаха, че за протеста има депозирано уведомление. Събралите се скандираха за оставка на правителството. Сред издигнатите плакати се виждаха послания в подкрепа на гражданската активност и подчертаване на безпартийния характер на инициативата. Присъстващи учители, адвокати и общественици призоваха към защита на гражданските права и свободи. Протестиращите скандираха още: "Оставка! Искаме свобода! Искаме да живеем в свободна България".

Събралите се хора се отправиха към сградата на Общината, а след това с шествие стигнаха до паметника на Васил Левски, където положиха венци. Сред участниците в протеста преобладаваха млади хора.

Паралелно с този протест се проведе и друг с искане за оставка на правителството. Организаторите, сред които Асен Гогов подчертаха, че той е изцяло граждански и безпартиен и заявиха, че не подкрепят нито една от управляващите партии. Протестът се проведе пред сградата на Общината.

И двата протеста бяха охранявани от полицията.

Плевен

В Плевен протестът срещу управляващите премина в шествие по централната пешеходна улица. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

Протестът, който продължи повече от два часа, започна пред сградата на Общината. На него присъстваха и народните представители от парламентарната група на ПП-ДБ Свилен Трифонов и Богдан Богданов.

Пред събралото се множество Трифонов заяви, че изборът дали да дойде в Плевен или да остане днес в София е бил лесен, защото неговото място е тук, където е роден, където е израсъл и където живее цялото му семейство. Той попита протестиращите ще позволят ли да продължават да ги крадат и добави, че е уплашен от това да не се откажат да протестират. Защото това е най-големият страх на управляващите.

Протестът прерасна в шествие, което с възгласи „Оставка“ и звуци от свирки и вувузели огласи централната част на Плевен. Протестиращите се отправиха към сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, където се смесиха с излизащите от концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ по случай Деня на освобождението на Плевен. До инциденти не се стигна.

Шествието се върна отново пред сградата на Общината, където протестиращите отново скандираха: „Оставка“.

По време на протеста беше организирана подписка с искане за оставка на правителството. Протестът беше охраняван от полицията. Не се стигна до блокиране на улици и кръстовища.

Хасково

Освен оставка на кабинета, ораторите на антиправителствения митинг в Хасково тази вечер, издигнаха много други искания на почти двучасовия протест, който се състоя на централния площад "Свобода". Активисти на четири опозиционни партии - "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане" и "Величие" бяха сред множеството.

Митингът бе заявен в общината като "мирен граждански протест със социален характер". Вносител на уведомлението бе областният координатор на "Продължаваме промяната" Лозко Лозев.

"Етническо разделение или омраза в България? Няма етническа омраза и разделение в Хасково, повярвайте ми", каза водещият на проявата - оперативният директор в българска IT-компания Хасан Бекир. "Това стана снощи - похитени хора с похитителите си манифестираха в защита на един самозабравил се ояден човек. Но мафията вън не става със скандирания, става с действия", заяви Георги Пеев.

"Недопустимо е в моята държава, цялата написана с главни букви, да бъде някаква бележка под линия, а основният текст за се пише от мафията", посочи поетесата и общественик от Харманли Светлана Николова.

Основните скандирания бяха "Оставка" и "Мафията вън". Протестът приключи мирно малко преди 20:00 часа.

Смолян

Протест с искане за оставка на правителството и плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ имаше тази вечер на пл. „България“ в Смолян. Събитието е заявен в Община Смолян от областния лидер на „Продължаваме промяната“ Михал Камбарев като граждански протест.

БТА

Организатор е ПП- ДБ – Смолян, но според Михал Камбарев това е надпартиен граждански протест с участието на жителите на Смолян. Площад „България“ се изпълни от протестиращи смолянчани от няколко поколения, скандиращи „Оставка!“. Много млади хора са част от протестиращото множество. Сред участниците в демонстрацията има и представители на различни опозиционни политически формации, обяви Михал Камбарев.

Кюстендил

В протестно шествие прерасна протестът в Кюстендил с искане за оставка на правителството. Протестът започна по-рано на Арката на централния площад „Велбъжд" в града. Протестиращите развяха знамена и издигнаха плакати „Спрете да ни крадете", „Вън" и „Оставка".

От сцената прозвучаха песните на протеста, създадени през последните две седмици.

„Тази държава не е ваша, тя е наша. Омръзна ни да ни ограбвате, лъжете и дърпате България назад, да прогонвате децата ни в чужбина", каза от сцената бившият заместник-кмет на Кюстендил Кристиян Иванчов.

Той призова всички заедно да покажат на управляващите, че така не може да се продължава. „Бюджетът беше само повод, истината е посоката, в която ще тръгне България и тя е в нашите ръце. Радвам се, че има толкова много хора тази вечер, дошли доброволно", каза още Иванчов.

„Протестът не е политически. Тук няма партии, има само граждани", каза организаторът Димитър Моралийски, председател на „Продължаваме промяната" в Кюстендил.

„Да ставаме все повече и повече, да искаме и да изискваме по-добър живот за нашите деца и родители", призова от сцената Стефан Митов.

Участниците в протеста преминаха по пешеходния булевард „България" край офиса на БСП, спряха по-надолу пред офиса на ГЕРБ, където скандираха „Оставка" и „Бойко, ти си срам". Мирното шествие продължи до театъра в Кюстендил, а след това се върна и се спря пред офиса на „Има такъв народ", където скандиранията продължиха. Протестът завърши отново на Арката на централния площад.

Габрово

Втори протест срещу статуквото се състои в Габрово на площад „Възраждане“ в центъра на града, където са сградите на съдебната палата, общинската и областната администрация.

От сцената двама водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др.

На площад „Възраждане“ имаше и второ събиране на хора, които с аудио колонка заявиха, че са граждански протест, който не е политически. Той е воден от Георги Павлов, който е и заявител на едната проява.