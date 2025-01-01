Антиправителствения протест в София привлече вниманието на световните медии. Международната новинарска агенция Ройтерс излъчи на живо в социалните мрежи протеста в Триълълника на власта.

"Протест пред българския парламент заради вот на недоверие. Коалицията на опозицията в България призова гражданите да се включат в протест пред парламента, докато правителството се изправя пред вот на недоверие", пише Ройтерс към видео на живо от протеста в София.

Хиляди хора протестираха срещу правителството в София и в редица градове в страната. Недоволството протече мирно.

Хиляди българи се събраха днес вечерта, за да протестират срещу правителството на малцинството и срещу това, което те определят като неспособността му да се справи с ендемичната корупция в най-бедната държава членка на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Протестите в столицата София и десетки други градове в черноморската страна са най-скорошните от поредицата продължителни демонстрации и се появяват в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари, пише Ройтерс.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на парламента в центъра на София.

"Мисля, че енергията на хората постепенно ще принуди правителството да се оттегли, защото има нужда от много реформи", заяви 64-годишният жител на София Добри Лъков. "На първо място, съдебна реформа. Ако съдебната система бъде оправена, всичко останало ще си дойде на мястото, абсолютно всичко", добави той.

Българският парламент ще проведе вот на недоверие утре срещу правителството на министър-председателят Росен Желязков, шестият такъв вот откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета си за 2026 г., първия, изготвен в евро, поради масовите протести. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Въпреки отстъпката на правителството по отношение на бюджетния план, протестите продължават с пълна сила в страната, която произведе седем национални избори през последните четири години – най-скорошните от които през октомври 2024 г. – на фона на дълбоки политически и социални разделения.

"Най-накрая е време нормалността да се върне в България и ние да се освободим от олигархията, мафията и силите, които ги представляват", заяви айти специалистът Ангелин Бахчеванов.

Българската телеграфна агенция съобщи днес, че бившият премиер и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов е заявил, че партньорите в управляващата коалиция са се споразумели да не подават оставка преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари.

Въпреки това Асен Василев от реформистката опозиционна партия „Продължаваме промяната“, която беше сред организаторите на протеста днес, заяви: „Ще влезем в еврозоната, дори и правителството да е подало оставка.“

Франс прес също отрази протеста срещу правителството

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство в поредица от безпрецедентни за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., предаде Франс прес.

За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!"

"Аз съм тук, защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Голяма част от приятелите ми вече не живеят в България и няма да се върнат", заяви 24-годишната търговска служителка Гергана Гелкова, добавяйки, че "паразитите трябва да напуснат властта".

Вълната от недоволство, с значително участие на млади хора, започна в края на ноември, когато правителството се опита да приеме по бърза процедура бюджета за 2026 г., първият, изразен в евро, в момент, когато малката балканска страна, най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе еврото на 1 януари.

Заглавието на информацията на ТАСС по темата е подобно: Десетки хиляди българи искат оставката на правителството на улични протести.

ТАСС посочва, че няколко десетки хиляди демонстранти са се събрали в т. нар. Триъгълник на властта в София. Мащабен мирен митинг в България, организиран от опозиционни партии, иска оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

"Няма да позволим да бъдем измамени, няма да позволим да бъдем ограбени", "Циркът свърши! Време е за оставка и съд", "Управлението на мафията в България свърши!", "Мафията вън!", скандираха протестиращите.

Освен оставката на правителството, демонстрантите искат промяна в системата на управление на страната, най-вече отстраняването от власт на Бойко Борисов, лидера на политическа партия "Граждани за европейско развитие на България" (ГЕРБ), и на Делян Пеевски, лидера на политическата коалиция "ДПС - Ново начало", които според тях носят главната отговорност за настоящите проблеми на България, отбелязва ТАСС. Протестът се състои на фона на инициирания от опозицията вот на недоверие към правителството заради провала на икономическата му политика, който ще бъде гласуван от парламента утре.

Световните медии отразиха и протеста в София срещу рязкото увеличение на данъците, който се проведе на 26 ноември.