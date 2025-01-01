Премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството и я депозира в деловодството на Народното събрание.

Правителството на Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет, обявиха от правителствената пресслужба.

В 13.30 часа днес трябваше да се гласува вотът на недоверие. Вместо това обаче, по искане на ИТН, депутатите излязоха в половинчасова почивка. След това от името на Съвета за съвместно управление, на трибунка в парламента, Росен Желязков обяви оставката на кабинета преди вота.

Ако парламентът не приеме до края на месеца бюджетите на страната за 2026 г. правителството ще внесе удължителен бюджет и ще изпълни и този свой ангажимент, заяви още Желязков.

Пеевски: Печелившият е друг, да идва още днес

Мотивите за оттеглянето на кабинета той обобщи така: "Нашата коалиция се събра и обсъди предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които трябва да вземем. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Но за нас решенията на НС имат смисъл, когато изразяват волята на суверена. Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. В момента, както Конституцията повелява, властта произтича от гласа на народа. Чуваме гласа на гражданите, протестиращи срещу управлението. За оставката глас надигнаха млади, стари, хора от различни етноси. Подкрепяме гражданската енергия, поощряваме я".

"Осъзнаваме, че протестът беше срещу арогантност самонадеяност, това не е социален протест, а беше протест за ценности. Не беше срещу политически опонент за политики, а за отношение и затова обединява различни компоненти от българското общество", заяви още Желязков. "Тази гражданска енергия трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е сред тях", заяви още премиерът.

Балабанов след оставката на кабинета: Площадите отново са пълни – длъжни сме да се съобразим с хората

Според него протестът трябва да излъчи своите лидери, които да кажат как ще преведат страната през идните месеци. "И това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", добави Желязков. И още:

"Предстои голямо предизвикателство, което няма да позволи на правителството да преведе страната през първите няколко месеца на 2026 г. по спокоен път, какъвто само правителство, натрупало опит и познаващо администрацията и отговорностите, би могло да се справи. Това сякаш гражданите го оставят на заден план, затова и протестите и исканията трябва да излъчат своите автентични заявки как се вижда управлението на страната в прехода към избори и след изборите през 2026 г., какъв трябва да е профилът на управлението и как трябва да бъдат защитени правата на гражданите. Това трябва гражданите да го заявят на лидерите на протеста".

Премиерът подчерта важността на това следващите лидери да обявят своите виждания за управлението в прехода към евро. "Трябва да има гаранции за това преди гласуването на бюджета, иначе ще се наложи да внесем удължителен закон", допълни премиерът.

Желязков отбеляза, че "този кабинет е дошъл като функция на сложна коалиция между партии, разнородни по своята политическа същност, но обединени от целта и желанието България да продължи по своя европейски път на развитие, да бъде част от онези европейски държави, за които еволюцията на вековете е доказала, че могат да изградят най-справедливия и достоен съюз в света – Европейския". По думите му част от това предизвикателство, да бъдем на висотата и водеща европейска държава, беше да завършим целия цикъл на европейското ни членство, влизайки в еврозоната.

Той допълни, че са обещали и макроикономическа стабилност и са я изпълнили, като доказателство за това е била оценката, че сме постигнали Маастрихтските критерии.