Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски с коментар пред журналисти след оставката на кабинета "Желязков".

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка (ВИДЕО)

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да помагаме на хората заради бюджета, който беше много социален. Казахме "не" на олигархията", каза Пеевски.

"България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. В момента цялата отговорност е на коалицията "Сорос" - ПП-ДБ. Печелившият е друг и да идва още днес", допълни той.