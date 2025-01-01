След като премиерът Росен Желязков обяви, че кабинетът подава оставка, депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов заяви, че след масовите протести в страната те са длъжни да се съобразят с гласа на гражданите.

По думите му площадите „отново са се напълнили“ и това е ясен знак за необходимост от промяна.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка (ВИДЕО)

Балабанов определи Асен Василев, Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов като „бащите на хаоса“, като допълни, че според него те ще направят „всичко възможно обществото да влезе неподготвено в еврозоната“.

Тошко Йорданов заяви, че ситуацията е напълно ясна и подчерта, че обществото трябва само да взема решенията си и да носи последствията от тях.

„Искам да запомните този момент и да запомните какво е било сега и какво може би ще се случи. Всеки един български гражданин носи отговорност за това“, каза още Йорданов.