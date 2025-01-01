Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че вчерашните протести са показали категоричното недоволство на гражданите и невъзможността управляващите „да се гаврят с целия народ“. Коментарът му дойде след обявената оставка на кабинета „Желязков“.

По думите му трябва бързо да се задейства процедурата за провеждане на избори, като основна цел на „Възраждане“ ще бъде да мотивира максимално голям брой граждани да гласуват, независимо за коя политическа сила.

„Ако нямаме висока избирателна активност на следващите избори, мутрите отново ще си купят гласовете, ще изкарат хора да гласуват насила. За да не се повтори същото, ще работим за това да се гласува“, подчерта Костадинов.

Той заяви още, че корупцията и олигархията „нямат място в управлението на държавата“ и „Възраждане“ ще работи за тяхното пълно премахване.

„Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото, слава Богу, това зависи само от българските граждани. Те са тези, които ще кажат“, допълни Костадинов.