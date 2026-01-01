Повечето германци смятат, че хората вече не държат да са така точни, както преди, въпреки че цели 80% от младите хора казват, че винаги стигат там, където отиват, навреме, предаде ДПА.

Докато „повече от 90% от възрастните се смятат за точни хора“, 70% казват, че този навик е по-малко разпространен, отколкото преди, показва анкета на „Югав“ по поръчка на ДПА.

Германците са си изградили международна репутация с пословичната си точност - високо ценена добродетел в страната, която някога се гордееше с това, че "работи като часовник".

Но докато най-голямата икономика в Европа продължава да страда от продължителен икономически спад, хората със затруднение приемат, че нещата вече не работят толкова гладко, колкото преди. Просто попитайте всеки германец за чувствата му относно държавните железници, които са критикувани дълги години заради нарастващите закъснения, коментира агенцията.

Макар че може лесно да се припише несъответствието между тези, които се смятат за точни, и нарастващото убеждение, че точността е в упадък, на поколенческо разделение, числата не разказват точно това.

Докато почти всеки на 80 и повече години се смята за точен, наред с около 97% от лицата на възраст между 61 и 79 години, то около 81% от поколението „Зет“, или тези на възраст между 18 и 28 години, все още казват, че са точни хора.

В рамките на допитването са анкетирани 2060 пълнолетни между 15 и 17 декември 2025 г.