През 2025 г. Софийският зоопарк имаше шанса да се радва на множество нови попълнения – бебета животни от различни видове, които внасят живот, любопитство и радост за посетителите и екипа на зоопарка.

Запознайте се с новото сладко бебе алпака в зоопарка в София (СНИМКИ)

Сред най-новите обитатели е бебето алпака Инди, родено през есента на 2025г. в Южноамериканската експозиция. Официалното му име е Снежко, но екипът от гледачи го нарича Инди от independent – нежна закачка към Деня на независимостта, на който е родено, разказват в прессъобщение от СО. Алпаките са любими на посетителите със своя спокоен нрав и изразителни очи, а семейството им в зоопарка вече наброява шест животни.

Столична община

През май се роди женското бебе ханумански лангурн (сивите маймуни), кръстено Индия, където този вид маймуни са разпространени и където се считат за свещени животни. През началото на годината се появи нов представител и на още един вид маймуни - свинеопашат макак.

През август се роди женското бизонче Мария – второто от този вид, родено в столичния зоопарк. С нея експозицията от северноамерикански бизони в столичната зоологическа градина вече наброява 4 животни. Освен тях, през годината се родиха и мъжка зебричка - също втора за Софийския зоопарк, бебета сурикати, патагонски мари, както и близнаци гривести козирози.

Ново пухкаво и сладко бебе радва посетителите на зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

Софийският зоопарк активно участва в Европейските програми за опазване на застрашени видове и в него се отглеждат редица защитени животни, включително ханумански лангури, лъвски макаци, бърнести мечки, снежни леопарди, хипопотами джуджета и антилопи адакс.

Бебе антилопа адакс се роди в края на миналата година, почти на Коледа. От видовете снежен леопард и хипопотами джуджета, които се отглеждат с цел размножаване, има новосформирани двойки и екипът на зоопарка очаква и те да създадат поколение.

Столична община

Екипът на Софийския зоопарк следи внимателно здравето и развитието на новородените, като гарантира спокойствие, специализирани грижи и безопасност за малките и техните майки, уверяват от СО.

Бейби бум: Вижте новите сладки бебета в бургаския зоопарк (СНИМКИ)

Посетителите могат да се запознаят с почти всички животни целогодишно и да се порадват на малките, които правят зоопарка още по-жив и вълнуващ, особено в празничните дни.

Столична община

Столична община