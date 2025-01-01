☀️ Днешният слънчев ден засия още по-ярко, след като на бял свят се появи ново прекрасно бебе алпака в зоопарка в Бургас🦙💛

Зоопарк-Бургас

Малкото съкровище, все още плахо и любопитно, събира първите си слънчеви лъчи и опознава новия си свят с нежни крачки.

Ново сладко и пухкаво бебе радва посетителите на зоопарка в Бургас (СНИМКИ/ВИДЕО)

Бебетата алпаки се раждат след около 11 месеца бременност и обикновено тежат между 6 и 9 килограма.

Зоопарк-Бургас

Те започват да се изправят и ходят само няколко часа след раждането. В първите си дни се хранят изцяло с майчино мляко, а след няколко седмици започват да проявяват интерес и към тревата.

Зоопарк-Бургас

Алпаките са нежни, дружелюбни и изключително интелигентни животни. Вълната им е мека, топла и хипоалергенна - една от най-фините естествени влакна в света.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Новият малък член на стадото носи радост, усмивки и усещане за чисто ново начало под топлите лъчи на есенното слънце.☀️🌞🤎