Хиляди хора се стичат в зоопарка "Уено" в Токио, за да видят за последен път популярните панди близнаци, които ще се завърнат в родината на тези животни, Китай, следващия месец, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

След заминаването им Япония за първи път от над 50 години ще остане без панди.

БТА

Много от посетителите не крият притеснението си кога и дали ще видят други панди в страната, тъй като перспективите не са благоприятни заради отношенията между Токио и Пекин, които се влошиха през последните седмици.

Ден по-рано беше обявено, че 4-годишните панди близнаци Сяо Сяо и сестра му Лей Лей ще бъдат изпратени в Китай в края на следващия месец и че последният път, когато те ще могат да бъдат видени от публика, е 25 януари.

БТА

Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара каза, че пандите отдавна са обичани от японците и изрази надежда, че приятелството между двете страни чрез така наречената "панда дипломация" ще продължи.

Пандите – пухкавите посланици на китайската дипломация

Животните от вида Голяма панда са родом от югозападната част на Китай и служат като неофициален национален талисман. Пекин ги отдава на други страни като знак на добра воля, но запазва собствеността върху тях и върху всички малки, които се раждат.

БТА

Юки Имаи, почитателка на пандите, дошла от съседна префектура, сподели, че е шокирана от новината за връщането на близнаците и е решила да ги посети. "Сметнах, че трябва да дойда да ги видя, докато все още мога", каза посетителката.

Мнозина чакаха на опашка повече от два часа, за да видят Сяо Сяо и Лей Лей за една минута. Казухиро Ямамото каза, че е дошъл да види пандите "за последен път" заедно с жена си Хироко.

Сяо Сяо и Лей Лей са родени в зоологическата градина "Уено" в Токио през 2021 г. и са отгледани там, но досега оставаха в Япония по споразумение за заем и трябва да се върнат в родината на пандите в началото на следващата година.

Тадаши Накатани, 51-годишен калиграф, смята, че международните отношения могат да повлияят на "панда дипломацията", но той не губи надежда. "Когато нещата се успокоят и отношенията се стабилизират, искрено се надявам, че пак ще имаме панди и ще дойде ден, когато всички ще могат да им се радват отново", каза той.

Китай изпраща първата двойка панди в Япония през 1972 г., за да отбележи нормализирането на дипломатическите отношения между двете страни. Оттогава Япония никога не е оставала без панда.

БТА

Хиляди посетители на зоопарка "Уено" се наредиха на дълга опашка във вторник сутринта. По време на едноминутната си визита в зоната за панди, те викаха имената на близнаците и правеха снимки или видеоклипове, докато животните хапваха бамбукови пръчки или се разхождаха наоколо.

От следващата седмица само до 4800 посетители, които успешно са резервирали онлайн едноминутно посещение, ще могат да видят обичаните животни, казват от зоопарка.

Кураторът на зоологическата градина в Уено, Хитоши Сузуки, цитиран от Асошиейтед прес, отбеляза, че отглеждането на пандите близнаци в добро здраве е било предизвикателство.

"Те обаче ни донесоха и много радост и изненади. Те радваха много и нашите посетители. Не ни остава нищо друго, освен думи на благодарност", каза той.

Зоопаркът планира да популяризира други животни, за да компенсира отсъствието на пандите, докато чака техни заместници. "Засега ще запазим зоната за панди, за да можем да приютим евентуални нови попълнения по всяко време", допълни Сузуки.