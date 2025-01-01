Обичаните панди близнаци от зоопарка в Токио ще бъдат върнати в края на януари в родината на тези животни - Китай, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на официални представители.

Така Япония ще остане без панди за първи път от над 50 години. Перспективите за изпращането на техни заместници също не са благоприятни, тъй като отношенията между двете страни се влошиха.

Близнаците Сяо Сяо и сестра му Лей Лей са родени в зоологическата градина "Уено" в Токио през 2021 г. и са отгледани там, но досега оставаха в Япония по споразумение за заем и трябва да се върнат в родината на пандите в началото на следващата година.

Родителите им Шин Шин и Ри Ри се завърнаха в Китай миналата година, след като бяха предоставени назаем на Япония през 2011 г.

Последният ден, в който 4-годишните близнаци Сяо Сяо и Лей Лей ще могат да бъдат видени от публиката в зоопарка в Токио, ще бъде 25 януари.

Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара каза, че пандите отдавна са обичани от японците и изрази надежда, че приятелството между двете страни чрез така наречената "панда дипломация" ще продължи.

"Обменът чрез пандите допринесе за подобряване на обществените настроения между Япония и Китай и се надяваме, че отношенията ще продължат", каза Кихара.

Той отбеляза, че редица местни общини и зоологически градини са изразили надежда, че скоро ще бъдат предоставени нови панди.

Китай изпраща първата двойка панди в Япония през 1972 г., за да отбележи нормализирането на дипломатическите отношения между двете страни. Оттогава Япония никога не е оставала без панда.

Животните от вида Голяма панда са родом от югозападната част на Китай и служат като неофициален национален талисман. Пекин ги отдава на други страни като знак на добра воля, но запазва собствеността върху тях и върху всички малки, които се раждат.