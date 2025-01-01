Тринадесет души загинаха, а над 10 бяха ранени, при катастрофа на пътнически автобус в Централен Иран, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавната новинарска агенция ИРНА.

Автобусът пътувал вчера вечерта от Исфахан към североизточния град Машхад, когато се ударил в централната мантинела на магистрала, навлязъл в насрещното платно и се блъснал в такси, преди да се преобърне, съобщи иранската полиция.

Единадесет пътници от автобуса и двама души, които се намирали в таксито, са загинали. Шест жени и седем мъже са били хоспитализирани.

Спешни медицински екипи, включително линейки и спасителен отряд, са били изпратени на мястото малко след катастрофата.

Иран е една от страните с най-лоши показатели за безопасност на движението в света, с около 20 000 смъртни случая годишно. Това се дължи на широко разпространеното неспазване на правилата за движение, неотговарящите на стандартите за безопасност превозни средства и неадекватните услуги за спешна помощ в обширните извънградски райони, отбелязва АП.