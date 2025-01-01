"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 17 декември - сряда във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове по ул. „Рилска обител“ и ул. „Хан Кардам“, кв. „Васил Левски“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Рилска обител“, ул. „Летоструй“, ул. 560, ул. 564 и ул. 565.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Рилска обител“ на кръстовището с ул. „Константин Фотинов“.
Във връзка с строително-ремонтните дейности по ул. „Тинтява“, в.з. „Градището“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. „Градището“, в.з. „Беликата“, в.з. „Ловджийска чешма“, с. Панчарево - ул. „Ловджийска чешма“, ПСПВ „Панчарево“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Младежка“ на кръстовището с ул. „Незабравка“.
Във връзка с монтаж на пожарен хидрант по ул. „Шипка“, кв. „Център“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Шипка“ от ул. „Париж“ до ул. „15-ти ноември“, Народно събрание, катедрала „Св. Александър Невски“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Шипка“ на кръстовището с ул. „15-ти ноември“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.