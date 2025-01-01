"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 17 декември - сряда във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове по ул. „Рилска обител“ и ул. „Хан Кардам“, кв. „Васил Левски“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Рилска обител“, ул. „Летоструй“, ул. 560, ул. 564 и ул. 565.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Рилска обител“ на кръстовището с ул. „Константин Фотинов“.

Във връзка с строително-ремонтните дейности по ул. „Тинтява“, в.з. „Градището“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. „Градището“, в.з. „Беликата“, в.з. „Ловджийска чешма“, с. Панчарево - ул. „Ловджийска чешма“, ПСПВ „Панчарево“.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Младежка“ на кръстовището с ул. „Незабравка“.

Във връзка с монтаж на пожарен хидрант по ул. „Шипка“, кв. „Център“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Шипка“ от ул. „Париж“ до ул. „15-ти ноември“, Народно събрание, катедрала „Св. Александър Невски“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Шипка“ на кръстовището с ул. „15-ти ноември“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.