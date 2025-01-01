Конституционният съд се произнесе по допустимостта на три дела, които оспорват промени в законодателството, засягащо службите за сигурност и разузнаване. Делата са образувани по искания на група народни представители от 51-вото Народно събрание.

Депутатите атакуват разпоредби от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, приети с последните им изменения от 51-вото Народно събрание. Според вносителите част от тези текстове противоречат на Конституцията.

Оспорваните промени предвиждат председателите на ДАНС, Държавна агенция „Технически операции“ и Държавна агенция „Разузнаване“ да се избират с решение на НС по предложение на Министерския съвет. С тях се увеличава и броят на заместник-председателите в агенциите от двама на трима. Така се променя досегашният ред, при който председателите се назначаваха с указ на президента по предложение на правителството.

След ветото на Радев: Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

По дело №17/2025 г. се оспорва новата разпоредба от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, която дава правомощие на МС да предлага на НС избора и освобождаването на председателите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“. Съдът е допуснал за разглеждане по същество всички искания на вносителя по делото.

По конституционно дело №14/2025 г. народните представители искат и обявяване за противоконституционен на §2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за ДАНС, с който се отменя чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Същото искане е направено и по дело №16/2025 г. КС е допуснал за разглеждане по същество всички искания по дело №14. По дело №16 Съдът е допуснал само част от исканията. Магистратите са отхвърлили като недопустимо искането за отмяна на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, тъй като този текст не е отменен със Закона за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства.

В заседанието са участвали 12 съдии. Определенията са приети единодушно.