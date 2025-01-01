От тази събота кабинковите лифтове „Ястребец“ и „Ситняково експрес“ в курортен комплекс Боровец ще бъдат отворени за разходки в планината, съобщиха от курорта на официалния си интернет сайт. Те ще работят от 8:30 часа до 16:30 часа.

Към днешна дата ски съоръженията все още не работят, а сезонът не е официално открит. Има нови цени на ски картите. Дневната лифт карта от 8:30 до12:30 ч. за туристи от 23 до 64 години струва 84,10 лева (43 евро), а за младежи от 14 до 22 години и за хора над 65 години - 62,59 лева (32 евро).

Ски картата за деца от 7 до 13 години е 52,81 лева (27 евро). Следобедната карта в диапазона от 12:00 до 16:30 часа за възрастни е 72,37 (37 евро) лева, за младежи - 56,72 лева (29 евро), а за деца - 46,94 лева (24 евро).

Картата за възрастни за цял ден струва 105,61 лв. (54 евро), за младежи - 84,10 лв. (43 евро), а за деца - 62,59 лева (32 евро) За шест дни от зимния сезон картата за възрастни струва 545,68 лева (279 евро), за младежи - 420,50 лв. (215 евро), и за деца - 330,54 лева (169 евро).

Банско откри зимния сезон с легендите Рока и Жирардели

Сезонната карта с включено нощно каране за възрастни струва 1994,95 лева (1020 евро), за деца и младежи - 1365,17 лева (698 евро), а за пенсионери над 75 години - 105,61 лева (54 евро). От тази година има ново услуга - годишна карта с включено нощно каране, която струва 2303,97 лева (1178 евро). За деца и младежи тя струва 1658,54 лева (848 евро). Годишната карта е валидна за периода от началото на зимния до края на летния сезон.

Тази година нощно ски каране е предвидено да има от вторник до неделя от 18:30 часа до 22:00 часа. Ски картата за възрастни и младежи ще струва 62,59 лева (32 евро), а за пенсионери над 65-годишна възраст - 41,07 лева (21 евро). Цената за деца от седем до тринадесет години ще струва също колкото и за пенсионери.

Хора с увреждания ще ползват 50 процента отстъпка от обявените на каса цени на лифт карти с изключение на сезонни лифт карти за лифтовите съоръжения.

Тази година фициалното откриване на ски сезона в Боровец ще бъде на 27 декември. Ще има и празник по случай 130-годишнината от основаването на първия планински курорт не само в България, но и на Балканите.

С този празничен ден ще бъде дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес. Юбилеят ще премине под мотото „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще“.

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена 1 лев, а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти ще са на половин цена.

Официалната част на празника ще се състои на сцената пред хотел „Рила“ в 16:30 часа с участието на кмета на Община Самоков Ангел Джоргов, представители на Община Самоков, Софийска област и други официални гости, както и представители на „Бороспорт“.

Боровец и Банско за поредна година са на челни места в класацията на най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания. Класацията е изготвена от британската компания „Пост Офис Травъл Мъни“ (Post Office Travel Money).