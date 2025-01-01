Министерството на транспорта и съобщенията одобри европейското финансиране за изграждането на интермодален терминал в Русе, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В съобщението се казва, че общата стойност на проекта е близо 117 млн. лева. Инвестицията ще се реализира по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., като безвъзмездното финансиране от Европейския фонд за регионално развитие възлиза на над 97 млн. лева.

От министерството допълват, че интермодалният терминал ще бъде изграден на територията на закритата гара Русе изток – разпределителна. Проектът предвижда строителството на нова железопътна гара със седем коловоза, възстановяване на железопътната връзка с Дунав мост, както и изграждане на нов пътен достъп от Северната индустриална зона на града.

Караджов ще даде начало на строителството на жп интермодалния терминал Волуяк

В рамките на терминала ще бъдат изградени административни сгради, товаро-разтоварна площадка, митнически пункт, складови площи, паркинги и озеленени територии.

„С третия мост над Дунав, който също ще бъде при Русе, и с изграждането на интермодалния терминал, градът се утвърждава като ключов транспортен център за Североизточна България. В комбинация с модернизацията и увеличаването на капацитета на железопътната линия Русе-Варна това ще осигури най-пряката железопътна връзка за товарните потоци от Изток и Черноморския регион по река Дунав към Западна и Централна Европа“, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Очаква се Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на интермодалния терминал през януари 2026 г. След завършването му експлоатацията на обекта ще бъде възложена на частен оператор.

БТА припомня, че модернизацията на жп инфраструктурата и изграждането на интермодален терминал в Русе бяха сред основните акценти на осмото заседание на Комитета за наблюдение по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027.