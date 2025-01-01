Седем кандидати подадоха документи в процедурата по избор на европейски прокурор от България, съобщиха от Министерство на правосъдието.

Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември, а подалите документи са - Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

Процедурата по избор протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. На 18 декември ще се проведе заседанието на специалната комисия по подбора, назначена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, която ще се произнесе по допустимостта на кандидатите. Допуснатите кандидати ще бъдат поканени на публично изслушване от седемчленна комисия, оглавена от заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров.

Правителството създава комисия за избор на нов европейски прокурор от България

На финала комисията предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

БТА припомня, че в началото на декември министърът на правосъдието Георги Георгиев и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши откриха офиса на европейските делегирани прокурори в България. Офисът на делегираните прокурори и тяхната администрация се намират на столичния бул. "Александър Стамболийски" №45А.