Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България, която да предложи три кандидатури.

Комисията ще бъде съставена от седем членове – двама представители на Министерството на правосъдието (единият от които ще бъде ръководител), двама представители на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, двама от Прокурорската колегия на ВСС и един представител на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от катедра „Наказателноправни науки“.

Подборът ще се проведе на два етапа – проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените документи и публично изслушване на допуснатите кандидати. След приключването му министърът на правосъдието ще внесе за одобрение от Министерския съвет излъчените от комисията три номинации.

Номинациите ще бъдат представени на Комитета по подбора към Европейската прокуратура (ЕРРО), който ще проведе изслушванията в началото на 2026 г. Съветът на ЕС трябва да вземе решение за назначаването на новия европейски прокурор от България преди юли 2026 г., когато приключва настоящият мандат.

Съгласно Регламента на ЕС кандидатите трябва да бъдат действащи прокурори, съдии или следователи с безупречна независимост, квалификация за висша прокурорска или съдебна длъжност и опит в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество.

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС със седалище в Люксембург, отговарящ за разследване и наказателно преследване на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза – измами, корупция и трансгранични ДДС злоупотреби. Тя започна работа на 1 юни 2021 г. и обединява 24 държави членки, всяка с по един европейски прокурор. В момента институцията се ръководи от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.