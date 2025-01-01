/ istock

Държавният прокурор на Северна Македония Люпчо Коцевски подаде оставка от поста си, малко преди насроченото за днес заседание на парламента, на което трябваше да бъде освободен, предава Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова.

В пресконференция Коцевски обясни, че си тръгва от прокуратурата с „високо вдигната глава, но и с разочарование поради очевидното неуважение към принципите, на които се основава върховенството на закона”.

Оставката идва преди парламентарното заседание, в дневния ред на което е предложението на правителството за неговото уволнение. 

Според Коцевски тази сутрин той е получил покана да участва в парламентарното заседание, на което трябваше да се гледа освобождаването му по искане на правителството на страната, което не му е оставило никакво време да се подготви, още повече самото предложение за освобождаването му дори не му е било представено, а днешното парламентарно заседание е трябвало да бъде само формално. 

Държавният прокурор може да бъде освободен от длъжност само ако се установи, че е извършил тежко дисциплинарно нарушение. Това е така не с цел защита на Люпчо Коцевски или на който и да е, който ще встъпи в длъжност, а с цел защита на независимостта на прокуратурата и принципа на разделение на властите, принципи, които днес са дълбоко нарушени”, заяви Коцевски. 

Точката от дневния ред на парламента, която се отнасяше до освобождаването на Коцевски, отпадна, а оставката му беше констатирана, съобщават медиите в страната. 

Процедурата по освобождаването на държавния прокурор започна още през февруари, но заради пожара на 16 март в Кочани беше замразена и започната отново след началото на делото. Междувременно парламентът на страната гласува интерпелация за Коцевски. 

Според правителството на Северна Македония, Коцевски е допуснал сериозни професионални грешки в управлението на прокуратурата, което е довело до нарушаване на нейната ефективност и функционалност.

В аргументацията за освобождаването му се посочва, че той е превишил правомощията си, позволил е публикуването от прокуратурата на информация по съдебни дела, като „в резултат на извършените нарушения функционалността на институцията е нарушена и нейната цялост е сериозно накърнена”.

В интервю миналата седмица премиерът Христиан Мицкоски заяви, че на Коцевски е била дадена година и половина, за да покаже резултати, но това не се е случило. А в интервю за МРТ 1 вчера председателят на СДСМ Венко Филипче обяви, че освобождаването на държавния прокурор не е реформа, а „още едно доказателство за партизацията на институциите“.

