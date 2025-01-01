Държавният прокурор на Северна Македония Люпчо Коцевски подаде оставка от поста си, малко преди насроченото за днес заседание на парламента, на което трябваше да бъде освободен, предава Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова.

В пресконференция Коцевски обясни, че си тръгва от прокуратурата с „високо вдигната глава, но и с разочарование поради очевидното неуважение към принципите, на които се основава върховенството на закона”.

Оставката идва преди парламентарното заседание, в дневния ред на което е предложението на правителството за неговото уволнение.

Според Коцевски тази сутрин той е получил покана да участва в парламентарното заседание, на което трябваше да се гледа освобождаването му по искане на правителството на страната, което не му е оставило никакво време да се подготви, още повече самото предложение за освобождаването му дори не му е било представено, а днешното парламентарно заседание е трябвало да бъде само формално.

„Държавният прокурор може да бъде освободен от длъжност само ако се установи, че е извършил тежко дисциплинарно нарушение. Това е така не с цел защита на Люпчо Коцевски или на който и да е, който ще встъпи в длъжност, а с цел защита на независимостта на прокуратурата и принципа на разделение на властите, принципи, които днес са дълбоко нарушени”, заяви Коцевски.

Точката от дневния ред на парламента, която се отнасяше до освобождаването на Коцевски, отпадна, а оставката му беше констатирана, съобщават медиите в страната.

Процедурата по освобождаването на държавния прокурор започна още през февруари, но заради пожара на 16 март в Кочани беше замразена и започната отново след началото на делото. Междувременно парламентът на страната гласува интерпелация за Коцевски.

Според правителството на Северна Македония, Коцевски е допуснал сериозни професионални грешки в управлението на прокуратурата, което е довело до нарушаване на нейната ефективност и функционалност.

В аргументацията за освобождаването му се посочва, че той е превишил правомощията си, позволил е публикуването от прокуратурата на информация по съдебни дела, като „в резултат на извършените нарушения функционалността на институцията е нарушена и нейната цялост е сериозно накърнена”.

В интервю миналата седмица премиерът Христиан Мицкоски заяви, че на Коцевски е била дадена година и половина, за да покаже резултати, но това не се е случило. А в интервю за МРТ 1 вчера председателят на СДСМ Венко Филипче обяви, че освобождаването на държавния прокурор не е реформа, а „още едно доказателство за партизацията на институциите“.