Спецакция срещу организираната престъпност и изпиране на пари е проведена от Национална следствена служба (НСлС), Главна дирекция „Национална полиция“-МВР (ГДНП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП).

Предмет на разследване са обстоятелствата, свързани с дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици, посочват от прокуратурата.

В хода на операцията с предварително разрешение на Софийски градски съд на територията на София са извършени претърсвания и изземвания от 8 апартамента и търговски обекта.

Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.