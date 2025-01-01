Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени допълнителните, завишени изисквания към Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, въведени от Столичния общински съвет (СОС) през 2024 г. Това съобщиха от общинската администрация.

Зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева заяви, че решението е в разрез с логиката и вреди на усилията на столичани за по-чиста градска среда и по-добро качество на живот. По думите ѝ това е поредният институционален блокаж, с който се сблъсква общината в опитите си да осигурят нормален и спокоен живот в чист град, където правилата и законите важат за всички, а водещо е добруването на гражданите, а не корпоративният интерес.

От Столична община подчертават, че решението на ВАС е част от поредица пречки пред усилията ѝ да гарантира основните услуги за гражданите. Според нея липсата на експертен отговор от РИОСВ по въпроса за "непрекъсваемостта на услугата“ по сметосъбиране и забавянето на мегапоръчката за Зона 4 от страна на Комисията за защита на конкуренцията показват институционален блокаж, който пряко засяга живота и безопасността на столичани.

СОС беше гласувал въвеждането на по-строги изисквания с цел повишаване на ефективността на разделното събиране и рециклирането, подобряване на техническите параметри на контейнерите и осигуряване на по-добър достъп до тях за гражданите, посочва зам.-кметът. Тя припомни, че над половината отпадъци, попадащи в сивите контейнери, са рециклируеми, което натоварва завода за отпадъци и депата, а гражданите заплащат цената.

През миналата година трите лицензирани от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) организации обжалваха новите изисквания, а първата инстанция - Административен съд София-град потвърди законосъобразността им в интерес на гражданите. След това нов съдебен състав отмени решението на Административния съд - София град с формални процедурни основания, а ВАС окончателно потвърди отмяната.

Въпреки съдебното решение, Общината заяви, че няма да се откаже от усилията за повишаване на качеството и контрола на услугата по чистотата и ще използва всички законови механизми за защита на обществения интерес и осигуряване на нормален живот в чист град.

През юли Столичният общински съвет внесе жалба до ВАС срещу решение на Административен съд – София-град, което отмени Минималните изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Столична община.