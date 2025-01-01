Кремъл заяви, че предложеното от Украйна коледно примирие ще зависи от постигането или не на мирно споразумение, съобщи Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че Киев подкрепя идеята за прекратяване на огъня, по-специално на ударите по енергийната инфраструктура, по време на коледните празници. Помолен да коментира идеята, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори: "Въпросът сега е дали ние, както казва президентът (Доналд) Тръмп, ще постигнем споразумение, или не."

Русия твърди, че е поела пълния контрол над град Купянск

Песков заяви, че е малко вероятно Русия да участва в такова примирие, ако Украйна се фокусира върху "краткосрочни, нежизнеспособни решения", а не върху трайно уреждане на конфликта, предаде Ройтерс.

"Искаме мир. Не искаме примирие, което да даде на Украйна време да си поеме дъх и да се подготви за продължаване на войната", каза говорителят на Кремъл пред репортери.

Лавров: Европа имаше много шансове да участва в уреждането на украинския конфликт, но тя игнорира всички

Песков добави, че Москва все още не е видяла подробностите от предложенията за гаранции за сигурност за Украйна по модела на НАТО, които според американски и европейски официални лица Вашингтон е предложил да предостави, информира ТАСС.

"Засега сме видели вестникарски публикации, няма да реагираме на вестникарски публикации. Все още не сме видели никакви текстове. Когато ги видим, тогава ще ги анализираме", каза Песков, отговаряйки на въпроса как Кремъл оценява съвместното изявление на лидерите на Европейския съюз относно гаранциите за сигурност за Киев.