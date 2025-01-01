Раздираният от военен конфликт Судан, обхванат от най-тежката бежанска криза в света, оглави за пореден път списъка със страните, застрашени от още по-голямо влошаване на хуманитарната обстановка през новата година, предаде ДПА.

В класацията, публикувана днес от Международния комитет за спасение (МКС), са включени 20-те държави в най-голям риск през 2026 г.

Судан заема първото място за трета поредна година. Ивицата Газа и Западният бряг – палестинските територии, които Комитетът разглежда заедно, са на второ място, следвани от Южен Судан.

Гражданската война в Судан, избухнала през април 2023 г., остава в застой и без видими изгледи за затихване, отбелязва ДПА.

Шестима миротворци на ООН са убити при нападение с дрон в Судан

Заради обсади цели градове остават без хуманитарна помощ, а евентуално по-нататъшно засилване на боевете между паравоенните Сили за бърза подкрепа и суданската армия крие риск насилието да се разпространи и в други части на Судан, посочва МКС.

Милиони хора в Судан са жертва на насилие, глад и болести, се казва в доклада на организацията, озаглавен "Нов световен безпорядък".

Организацията на обединените нации определя конфликта в Судан като най-голямата хуманитарна криза в света. Около 12 милиона души бяха принудени да напуснат домовете си заради сраженията, а всеки втори жител е застрашен от недохранване, посочва ООН.

"Тазгодишният списък е свидетелство за човешкото страдание, но и предупреждение: без спешни действия от онези, които имат властта да променят нещата, 2026 г. може да се превърне в най-опасната досега", заяви председателят на Международният спасителен комитет Дейвид Милибанд.