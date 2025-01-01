Обект на ООН в Судан е бил ударен при атака с дрон, при която са загинали шестима от разположените там миротворци на Световната организация, съобщи генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от Асошиейтед прес.

При атаката е била засегната логистична база на ООН в град Кадугли в централния регион Кордофан.

Още осем сини каски са били ранени при нападението. Всички жертви са граждани на Бангладеш, служещи във Временните сили за сигурност на ООН в Абией (UNISFA)

„Нападенията срещу миротворците на ООН могат да представляват военни престъпления по силата на международното право“, заяви Гутериш и призова от извършителите на тази „неоправдана атака“ да бъде потърсена отговорност.

Суданската армия обвини за нападението Силите за бърза подкрепа – паравоенна група, която от над две години воюва с армията за контрол над страната.