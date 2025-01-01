Непал даде старт на мащабна операция по преброяване на кралските бенгалски тигри на територията си, предаде АФП. Видът, чиято популация се е увеличила след 2010 г., е класифициран като "застрашен". Най-новите статистически данни показват, че дивите тигри в Непал са 355.



Според Световния фонд за дивата природа (WWF) през 2023 г. броят им в света е достигнал над 5500 екземпляра. Това е значително увеличение в сравнение с 3200-те екземпляра, регистрирани през 2010 г.



Преброяването стартира в националния парк „Читван" и по-късно ще обхване други паркове, каза говорителят му Абинаш Тхапа Магар. То ще се проведе на площ от 8000 квадратни метра в тези резервати с помощта на над 2300 камери и 250 души.

Очаква се резултатите да бъдат публикувани до юли следващата година, съобщи за АФП отговорникът за операцията Харибхадра Ачаря.



„Проучването има за цел да оцени текущото състояние на популацията на тигрите, тяхното местообитание, наличието на плячка, както и конфликтите им с хората", каза говорителят на парка „Читван".

Както и други диви видове, тигрите са застрашени от обезлесяването, застрояването на териториите, населени от хора, и бракониерството.

Усилията за защита, предприети през последните години от непалските власти, са от полза и за носорозите, броят на които е нараснал от около 100 през 1960 г. до 752 през 2021 г., както и за снежните леопарди, от които през април са били регистрирани близо 400 екземпляра.