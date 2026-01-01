Комисията за защита на потребителите и НАП съобщиха на брифинг, че сигналите за нарушения с цените след въвеждането на еврото са разнообразни, като преобладават тези, свързани с услугите и тези с хранителни стоки.

От началото на годината са проверени над 90 паркинга, три фитнеса, 24 обекта за преводи и легализация, както и 28 образователни институции.

От октомври до момента са извършени проверки в над 600 хранителни магазина.

Все още не може да се каже каква част от проверените обекти са нарушители.

Нарушения при въвеждането на еврото: НАП е връчила наказателни постановления за 200 000 лв.

От началото на годината подадените сигнали са около 1000.

Констатирани са 28 нарушения, издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 60 хил. евро.

На терен работят близо 400 души, обявиха от НАП. От там съобщиха, че при необходимост ще се включат още служители.

Проверява сигнал за повишение на цените преди 1 януари в бръснарница в София. Цената е поскъпнала от 35 на 40 лева. На 2 януари подателят на сигнала е проверил в сайта на въпросната бръснарница и е забелязал, че цената вече е 22 евро или над 43 лева, информираха проверяващите институции. Оттам обявиха, че ще поискат данни, за да сверят информацията.

