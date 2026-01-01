В Русенско се увеличава заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе доц. д-р Александър Парашкевов.

Данните показват, че заболяемостта в региона се е повишила спрямо предходната седмица и вече е 150,76 на 10 хил. души. "Това е нормално за сезона и все още е далече от границата за обявяване на епидемия", коментира доц. Парашкевов.

Нарастване на броя на болните се отчита най-вече при децата. Най-много се заболелите между пет и 14-годишна възраст.