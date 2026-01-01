Финансирането на дейностите по сметопочистване и сметоизвозване в столичния район „Изгрев“ за месец януари е договорено, съобщи кметът на района Делян Георгиев в публикация във Facebook.

По думите му договорката е постигната след разговор със заместник-кмета на Столична община Надежда Бобчева, като средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община.

Георгиев подчертава, че район „Изгрев“ е единственият от засегнатите столични райони, в който дейностите по сметопочистване и сметоизвозване се извършват изцяло от районната администрация.

"На територията на "Изток", "Изгрев" и “Дианабад" не работят граждански сдружения, доброволци, звена на СПТО или частни фирми, включително и по отношение на едрогабаритните отпадъци", пояснява районният кмет.

От районната администрация припомнят, че тя не разполага със собствен бюджет и разчита на финансиране от Столична община. По тази причина осигуряването на следващ транш средства е било от ключово значение, за да не се допусне прекъсване или затрудняване на услугата.

Кметът на район „Изгрев“ отчита, че обемът от работа е значителен, особено в условията на извънредна ситуация, но подчертава, че районът се справя успешно с предизвикателствата.

„Криза с боклука в район „Изгрев“ няма и няма да има“, пише Георгиев, като уверява, че въпреки трудностите сметопочистването ще продължи без прекъсване.