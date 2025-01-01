Театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“, собственост на министъра на културата Мариан Бачев, е работила близо десет години с незаконен договор в Народно читалище „Николай Хайтов - 1936“.

Това каза кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев след приключила проверка от страна на районната администрация. Повод за проверката е казусът с повдигнатите обвинения на четирима души, сред които е и актьорът Росен Белов, за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие. Белов е работил на граждански договор в театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“.

Министър Бачев: Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”

„Проверката показва, че по отношение на сигурността на децата и дейността на школата няма забележки. Слава богу, нямаме нерегламентирани контакти или отношения извън нормите“, заяви Георгиев.

По думите му административната проверка е установила, че договорът между фондацията и читалището е сключен без решение на настоятелството и без протокол от заседание, с което председателят да бъде упълномощен да подпише такъв документ. „Това прави договора абсолютно невалиден, недействителен, незаконен“, коментира кметът.

Той уточни, че има и два анекса от 2015 и 2018 г., подписани при същите обстоятелства, без необходимите решения на настоятелството. Ръководството на читалището е уведомено и предстои извънредно заседание, на което ще се реши какви действия да се предприемат.

Кметът на „Изгрев“: Няма да се огъвам - проверката на школата на Мариан Бачев ще продължи

Георгиев каза още, че е получил нотариална покана с искане да се извини публично заради изказванията си. „Не считам, че трябва да се извинявам за това, че си върша работата. Не съм засегнал никого, а само съм съобщил, че започваме проверка заради публичния скандал. Обратното би било ненормално“, заяви той.

Кметът посочи, че законовият изход от ситуацията е един - „договорът трябва да бъде отстранен от документацията на читалището, тъй като не може незаконен договор да продължава действието си“.

По думите му театралната школа няма да понесе санкции, тъй като тя не е страна по административната процедура. „Проблемът е в това как е взето решението - еднолично ли е било или без знанието на настоятелството“, уточни Георгиев.

Той добави, че районната администрация се намесва с проверки само при подаден сигнал или при значителен обществен интерес. „Това читалище работи изключително добре, школите са пълни, има много деца. Но публичният интерес по темата е напълно достатъчен, за да се самосезира Общината и да извърши проверка“, допълни кметът на район „Изгрев“.

Мариан Бачев с коментар след скандала с актьора Росен Белов

По-рано министърът на културата Мариан Бачев каза пред журналисти, че не знае за проблем, свързан с помещението, използвано от театралната школа "Аркадия Фюжън Арт" в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в столичния квартал "Изгрев".

Бачев каза на 29 октомври, че "има неистини, които ми уронват престижа". "Неистина е, че ме свързват с човек, срещу когото тече съдебно производство, което няма нищо общо с мен", каза той. И допълни, че в публичното пространство се разпространяват твърдения, които не отговарят на истината относно неговата театрална школа и дейността на Белов.

Припомняме, че актьорът Росен Белов вече не е част от театралната работилница „Arcadia Fusion ART“. Това е фирма на сегашния министър на културата Мариан Бачев и на съпругата му Милена Видер, допреди актьорът да заеме държавния пост, в която се обучават деца.

Хасърджиев е в ареста заедно с друг участник в забавлението - Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция. Белов и модел от Гърция са под домашен арест с определение на Софийския районен съд от понеделник.

Оставиха в ареста д-р Станимир Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда. Съдът прецени, че те като личности и деянията им са обществено опасни. Според съда няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват. Решението е окончателно.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият.

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев каза, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал.

Жалба срещу тях е подало 20-годишно момче, което е разпитано. Според него четиримата са го държали насила в апартамент в столичния кв. "Дианабад" и са се гаврили с него. Жилището е на Станимир Хасърджиев. Там често гостували известни личности от гей средите, включително политици. Вдигали купони, но досега никой не е съобщавал за насилствени действия.

Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда

Росен Белов е на 50 години, от 25 г. е актьор в театър "София". Една от ролите му е на Баротен в "Развратникът" от Е.Е. Шмит, пише в биографията му на сайта на театъра. От 7 години е преподавател в детска театрална работилница "Мариян Бачев и Аркадия Фюжън Арт", ръководена от министъра на културата до заемането на поста му в правителството през февруари. Двамата са участвали в много представления заедно. В някои от тях Белов е режисьор.

След скандала, който се разрази около колегата му Росен Белов, министърът на културата Мариан Бачев публикува пост във Facebook, в който представя фактите и разяснява позицията си по случая, без да прави интерпретации или предположения.

Междувременно партия „Възраждане“ настоя министърът на културата Мариан Бачев да подаде оставка: „Свързаността на Министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост.

Призоваваме Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния“, посочват от партията.

Припомняме, че ръководството на Театър „София“ обяви, че актьорът Росен Белов е временно отстранен от участие в представленията на театъра, докато се изяснят всички факти и обстоятелства по случая, свързан с медийни публикации за неговата съпричастност към предполагаемо престъпление и наложени мерки за неотклонение от компетентните органи.