Кметът на столичния район „Изгрев“ заяви, че няма да се поддаде на натиск след като получил нотариална покана от министъра на културата Мариан Бачев с искане за публично извинение в тридневен срок.

Мариан Бачев с коментар след скандала с актьора Росен Белов

Д-р Делян Георгиев публикува пост по темата в профила си във Фейсбук. Според думите му, поканата е последвана и от телефонни обаждания от адвокати, които се свързали с него „по неизвестен начин“ чрез личния му номер.

„Няма да се извинявам, че си върша работата, и ще продължа да го правя, без значение кой се чувства засегнат“, коментира кметът.

Повод за напрежението е започналата проверка на дейността на театралната школа „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“, която е подслонена в Народно читалище „Николай Хайтов - 1936“. Според информацията, един от преподавателите в школата е бил замесен в „публичен скандал“, по повод на който общината е започнала проверка.

Кметът посочи, че проверката ще продължи „до край“, независимо че министър Бачев е собственик на юридическото лице, свързано с фондацията, а негови близки също участват в управлението ѝ. „За мен няма значение кой стои зад организацията - законът е еднакъв за всички“, уточни той.

След престъплението в „Дианабад“: Отстраниха актьора Росен Белов от частна детска школа на политик

„Като кмет няма да позволя общината да си затваря очите пред действия или бездействия на когото и да е, независимо от позицията му. Хората в ‘Изгрев’, ‘Изток’ и ‘Дианабад’ са ми гласували доверие, за да отстоявам интересите им“, добави още той.

В изявлението си кметът призова министър-председателя да обърне внимание на случая и да предприеме действия, позовавайки се и на позицията на Съюза на артистите в България. „Българското правителство трябва да бъде пример за морал и държавност“, подчерта той.

Припомняме, че актьорът Росен Белов вече не е част от театралната работилница „Arcadia Fusion ART“. Това е фирма на сегашния министър на културата Мариан Бачев и на съпругата му Милена Видер, допреди актьорът да заеме държавния пост, в която се обучават деца.

Хасърджиев е в ареста заедно с друг участник в забавлението - Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция. Белов и модел от Гърция са под домашен арест с определение на Софийския районен съд от понеделник.

На 28 октомври четиримата ще се изправят пред Софийския градски съд. Хасърджиев и Дряновски обжалват ареста си, а прокуратурата протестира освобождаването на Белов и гърка.

Четиримата са арестувани от полицията миналата събота. Жалба срещу тях е подало 20-годишно момче, което е разпитано. Според него четиримата са го държали насила в апартамент в столичния кв. "Дианабад" и са се гаврили с него. Жилището е на Станимир Хасърджиев. Там често гостували известни личности от гей средите, включително политици. Вдигали купони, но досега никой не е съобщавал за насилствени действия.

Росен Белов е на 50 години, от 25 г. е актьор в театър "София". Една от ролите му е на Баротен в "Развратникът" от Е.Е. Шмит, пише в биографията му на сайта на театъра. От 7 години е преподавател в детска театрална работилница "Мариян Бачев и Аркадия Фюжън Арт", ръководена от министъра на културата до заемането на поста му в правителството през февруари. Двамата са участвали в много представления заедно. В някои от тях Белов е режисьор.

След скандала, който се разрази около колегата му Росен Белов, министърът на културата Мариан Бачев публикува пост във Facebook, в който представя фактите и разяснява позицията си по случая, без да прави интерпретации или предположения.

Междувременно партия „Възраждане“ настоя министърът на културата Мариан Бачев да подаде оставка: „Свързаността на Министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост.

Призоваваме Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния“, посочват от партията.

Припомняме, че ръководството на Театър „София“ обяви, че актьорът Росен Белов е временно отстранен от участие в представленията на театъра, докато се изяснят всички факти и обстоятелства по случая, свързан с медийни публикации за неговата съпричастност към предполагаемо престъпление и наложени мерки за неотклонение от компетентните органи.