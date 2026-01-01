Има хора, които не говорят много, но когато решат да разкажат, думите им подреждат картина, която трудно може да бъде преразказана - такива срещи оставят следа – не с ефектни формулировки, а с факти, преживявания и лични гледни точки, натрупвани с години. Именно такива разговори в „Телеграфно подкаста“ оформиха поредица от срещи с личности от различни сфери – военни, анализатори, дипломати, журналисти и хора, живеещи в самия център на събития, които променят света.

Сред тях бяха имена като Стоян Саладинов, Алекси Димитров, Иван Янкулов, Стефан Бакалов, Владимир Димитров и други.

Хора с опит в специални структури, участвали в операции и ситуации, за които обикновено се говори пестеливо. Разказите им очертаха реалности, които рядко стигат до публичното пространство, но остават част от съвременната история.

В рамките на тези разговори бяха засегнати и теми от международния дневен ред, включително събития, които продължават да влияят върху глобалната политика. Сред тях – срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, за която в ефира гостува личният преводач на американския президент Йонко Мермерски. Той говори часове след разговора между двамата лидери и постави акцент върху динамиката между тях, ролята на европейските елити и целите, които си поставя американският президент.

Темата за войната в Украйна беше разгледана през разказите на хора, които са на място или са били пряко свързани със събитията. Вместо обобщения и вторични интерпретации, разговорите се водеха от първо лице. Такъв е случаят с търновлийката Горица Радева, която живее на фронта и говори за участието на жените във войната. Тя разказа за ежедневието, за границите на човешката издръжливост и за онова, което не може да бъде преживяно дори от хора, привикнали към риск. Освен че живее в условията на военен конфликт, Радева организира и акции в подкрепа на бойците на първа линия.

В разговора присъства и гледната точка на военния анализатор Руслан Трад, който очерта контурите на новата глобална реалност и говори за необходимостта от реализъм в българския обществен и политически дебат. В същия контекст капитан I ранг Васил Данов, възпитаник на украински военни училища и с роднини в страната, сподели убеждението си, че украинците няма да се предадат. По думите му „на Путин не му дреме колко руснаци ще загинат“, а войната се води без оглед на цената в човешки животи.

Сред водещите теми бе и конфликтът в Газа. Първият гост по тази линия бе Николай Младенов – бивш външен министър на България и дългогодишен високопоставен дипломат на ООН за Близкия изток. Малко след участието му той беше посочен като възможен бъдещ премиер на международната администрация в Газа.

В същия контекст Руслан Трад съобщи в ефира, че палестински топ бизнесмени са определени за участие в подобно управление – информация, която поставя акцент върху процесите зад официалните политически декларации.

Разговорите не подминаха и темата за Република Северна Македония – въпрос, който продължава да поражда напрежение и силни обществени реакции. Бившият български посланик в Скопие Александър Йорданов разказа за последния си разговор с президента Борис Трайковски, проведен часове преди самолетната катастрофа, отнела живота му. Йорданов сподели спомени за Трайковски като държавник и като човек, когото определя като приятел на България. Това са разкази, които досега не са били публично споделяни.

В същата тема журналистът Любчо Нешков коментира езика, използван от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски по адрес на България. В разговора прозвуча репликата: „Абе, господине, така не се говори!“, като реакция срещу тона и реториката, които продължават да влияят на отношенията между двете страни.

Глас от Битоля добави още едно измерение към темата. Люпчо Георгиевски разказа за натиска и тормоза, на които е подложен в собствения си град, защото не крие българската си идентичност. Историята му звучеше като лично свидетелство за цената на откритата позиция и отказа от мълчание. Разказът му се превърна в послание за кураж, отправено не чрез лозунги, а чрез личен опит.

Финалът на поредицата бе свързан с международно признание. Първата награда за подкаста дойде за срещата в Мадрид с Рамон Перес Маура – биограф на цар Симеон II. Разговорът с него бе посветен на авторитета на Симеон Сакскобургготски по света и на личните му отношения с ключови фигури от европейската и световната политика. Биографът разказа за семейството на царя и за мястото му в съвременната история, като споделя лични наблюдения и спомени.

Всички тези разговори оформиха своеобразна хроника на събитията – не чрез новинарски резюмета, а чрез гласовете на хора, които са били вътре в процесите. Истории, разказани без украса, но с тежестта на преживяното. Разкази, които остават, защото не търсят ефект, а смисъл.