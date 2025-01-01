Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха от Софийската районна прокуратура за Vesti.bg

Софийският районен съд е постановил задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен „домашен арест“. Прокуратурата ще протестира техните мерки за неотклонение.

Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция до БТА категорично се разграничаха от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.

Официалната позиция на Националната пациентска организация:

Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен. През последните години обаче д- р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен.

Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати.

Днес, на 24 октомври 2025 г. от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на Националната пациентска организация в сградата на БЛС, вписано в ТР преди месец , на което ще бъдат предприети конкретни стъпки за оздравяване, преструктуриране и възстановяване на нейната дейност. Основната цел е организацията отново постепенно да се превърне в отговорен и достоен представител на пациентите в България.

Въпреки трудностите, Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава.