Мъж е задържан в Българово за прострелване и убийство на куче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигнал за случилото се в местността Карабаир, в близост до пясъчната кариера на Българово, е подаден навръх 31 декември.

Установено е, че животното - кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, е простреляно в лявата част на тялото. Извършителят е задържан след кратко издирване. Той е на 53 години, от Българово. Предал е доброволно ловна пушка с оптичен прицел.

В средата на юни 2025 година мъж на 46 години бе задържан заради смъртта на куче, влачено по пътното платно, завързано за лек автомобил в Българово. По негови обяснения той изгубил животното по-рано, а след като го открил в района на гробищния парк решил да не го качи в купето на автомобила, тъй като било мръсно.

В началото на ноември разследващите образуваха производство заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър. Малкият йоркширски териер е умъртвен от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова решила да го изхвърли през терасата.

Темата за механизмите за реакция при сигнали за насилие над животни беше акцент на среща през май между ръководството на Областна дирекция на МВР-Бургас, началниците на районните управления в областта и представители на новоучредената в града нестопанска организация "Обединени за правата на животните".