Новият кмет на Ню Йорк от прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани по време на речта си на церемонията по встъпването си в длъжност обеща „да даде пример на света“, като покаже, че „левицата може да управлява“, предаде Франс прес.

„Мнозина ще ни гледат. Те искат да знаят дали левицата може да управлява. Искат да знаят дали трудностите, пред които са изправени могат да бъдат разрешени. Затова обединени, водени от нашата решителност, ще направим това, което нюйоркчани правят по-добре от всеки друг – ще дадем пример на света“, заяви 34-годишният новоизбран кмет.

Мамдани положи клетва малко след полунощ вчера в закрита метростанция под Кметството пред главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, като положи ръка върху Корана и се закле като първия мюсюлманин -кмет на най-големия американски град.

По-късно през деня той се върна в Кметството за по-голяма церемония по полагане на клетва пред американския сенатор демократ Бърни Сандърс. Пред хиляди хора, събрали се в студа в Манхатън, новият кмет увери, че няма да се откаже от предизборните си обещания за борба с високите разходи за живот.

„Започвайки от днес, ще управляваме експанзивно и дръзко. Може не винаги да успяваме, но никога няма да бъдем обвинени, че не сме имали куража да опитаме“, заяви Мамдани в речта си. „На онези, които твърдят, че времето на голямото управление е приключило – ще кажа следното: Кметството никога повече няма да се поколебае да използва властта си, за да подобри живота на нюйоркчани“, добави той.

На церемонията по полагане на клетва присъстваха бившият кмет Ерик Адамс и предшественика му Бил де Блазио.